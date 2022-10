Stacja dokująca do Steam Deck już oficjalnie! Konsola w końcu dostępna od ręki!

Valve przyszło z wieloma dobrymi informacjami. Okazało się, że konsola jest już dostępna od ręki i nie trzeba czekać na nią w kolejce. Co więcej, stacja dokująca do Steam Deck została zaprezentowana i także można ją kupić bez oczekiwania.

Przenośny handheld dostępny bez kolejki

Do tej pory konsolę Steam Deck można było kupić dopiero po zapisaniu się do specjalnej kolejki. Urządzenie to więc nie było dostępne od ręki, co dla wielu oznaczało kilka miesięcy oczekiwania. To się jednak zmieniło! Valve ogłosiło, że przenośny handheld jest już dostępny bez zapisywania się na listę oczekujących.

Wszystko to było podyktowane kryzysem na rynku półprzewodników i problemem z łańcuchem dostaw. Wszystko wygląda na to, że producent sobie z tym wszystkim poradził i ogłosił, że konsola jest dostępna bez zapisywania się do kolejki. Trzeba jednak podkreślić, że tyczy się to określonych regionów. Jeśli jednak zapotrzebowanie wzrośnie, kolejka znowu zostanie przywrócona.

Konsola Steam Deck w końcu jest dostępna od ręki!

Stacja dokująca do Steam Deck oficjalnie dostępna

Możliwość zakupu konsoli to nie jedyna informacja, jaką przekazało Valve. Stacja dokująca do Steam Deck trafiła już do sprzedaży i również dostępna jest bez rezerwacji! Urządzenie pozwala na rozszerzenie portów przenośnego handhelda. Stacja dokująca do Steam Deck oferuje możliwość podłączenia wielu zewnętrznych wyświetlaczy i posiada portu USB-C, trzy porty USB-A 3.1 Gen1, DisplayPort, HDMI i port Gigabit Ethernet.

Ile kosztuje stacja dokująca do Steam Deck? Producent wycenił ją na 89,99 USD, co w przeliczeniu na złotówki wynosi 479 złotych. Valve podkreśliło również, że prace nad stacją w systemie SteamOS sprawiły, że inne docki i huby powinny działać lepiej z konsolą.

Stacja do konsoli Steam Deck.

Źródło: Steam