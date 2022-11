Star Wars Squadrons za darmo? Tak! Gra, która została wydana w 2020 roku, będzie do odebrania zupełnie za darmo w sklepie Epic Games Store od 1 grudnia! Co trzeba zrobić, by przypisać tytuł do swojego konta? Niewiele!

Star Wars Squadrons zupełnie za darmo!

Jeśli jesteście fanami uniwersum Gwiezdnych Wojen, to z pewnością mamy dla was bardzo dobrą wiadomość. Star Wars Suqadorns za darmo zostanie udostępniony w sklepie Epic Games Store. Gra będzie dostępna już od 1 grudnia. Mówimy tutaj o stosunkowo nowym tytule, ponieważ gra zadebiutowała na rynku dwa lata temu.

Fabuła gry Star Wars Squadrons opiera się na historii czterech pilotów – dwóch należących do ruchu oporu latającymi w dywizjonie Vanguards oraz dwóch członków Imperium należących do szwadronu Titans. Historia opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce po czwartej części serii – Powrotu Jedi.

Star Wars Squadrons za darmo! Jak odebrać grę?

Jak odebrać grę za darmo?

Gra AAA, czyli Star Wars Squadrons za darmo będzie do odebrania 1 grudnia. W tytule nie tylko zagramy w tryb multiplayer, w którym stoczymy powietrzną wojnę z przeciwnikami w myśliwcach TIE lub X-wing. Oczywiście znajdziemy tutaj również tryb fabularny, jak wcześniej zostało wspomniane.

Aby odebrać Star Wars Squadrons zupełnie za darmo, wystarczy zarejestrować się lub zalogować w sklepie Epic Games Store i dodać tytuł do swojej biblioteki. Od 1 do 8 grudnia będzie można również pobrać takie tytuły jak Fort Triumph oraz RPG in a Box.

W grze możemy grać zarówno w trybie online, jak i przejść tryb fabularny.

