Steam z nowym rekordem i to już na początku 2023 roku! Valve pochwaliło się wynikami z początku nowego roku i widzimy, że liczba jednocześnie aktywnych użytkowników była wyższa niż przy poprzednim rekordzie!

Platforma Valve śrubuje kolejne rekordy

Steam to najpopularniejsza platforma z grami na świecie, a potwierdzają to same liczby. Już w poprzednich dwunastu miesiącach platforma Valve biła rekord za rekordem, które przecież od lat ustalała sama. Początek 2023 roku przyniósł kolejne jego pobicie.

Steam to najpopularniejsza platforma z grami na świecie. Potwierdzają to liczby!

Przeczytaj także: Steam działa w samochodach Tesla! Można już grać!

Steam z nowym rekordem jednocześnie aktywnych użytkowników i to już na samym początku nowego roku! Dotychczasowy rekord ustanowiony został w listopadzie poprzedniego roku i wynosił 31 345 458, którzy byli zalogowani na platformie i wykonywani na niej różne czynności – od kupowania gier czy grania w nie.

Steam z nowym rekordem wszech czasów!

Ta liczba nie jest już aktualna, ponieważ Steam z nowym rekordem wszedł w 2023 roku. Jak podaje serwis SteamDB, 7 stycznia na platformie Valve jednocześnie zalogowanych było aż 32 186 301 użytkowników! Co więcej, jednocześnie w grach było ponad 10 milionów graczy – to też historyczna liczba dla Valve!

Steam z nowym rekordem. Mocny początek 2023 roku! Fot. SteamDB

Źródło: SteamDB