Stephen Curry najlepszy w historii NBA!

Stephen Curry, zawodnik Golden State Warriors przez wielu uznawany jest za najlepszego strzelca w historii NBA. Minionej nocy pobił on rekord należący do Raya Allena w ilości trafionych trójek. Dokonał tego w rekordowym tempie.

Lepszego miejsca na pobicie rekordu nie można sobie wyobrazić

Nowy Jork, Madison Square Garden, mekka koszykówki, wszystkie kamery zwrócone na halę w Big Apple. Stephen Curry nie mógł wyobrazić sobie lepszego miejsca do pobicia legendarnego rekordu Ray’a Allena. Zawodnik Golden State Warriors przed meczem z New York Knicks był niezwykle bliski pobicia rekordu w ilości trafionych trójek. Do tego wyczynu brakowało mu jedynie jednego trafionego rzutu.

Przeczytaj także: Nike kupuje startup i wkracza do metaverse!

Ray Allen, były zawodnik Milwaukee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics i Miami Heat w przeciągu swojej kariery trafił aż 2973 rzutów za trzy. Do dzisiejszej nocy był rekordzistą. O tym, że rekord ten może zostać pokonany, mówiło się od bardzo dawna. I w końcu się to stało, a zdetronizował go najlepszy strzelec w historii NBA – Stephen Curry. Trójka wyrównująca rekord padła już po pierwszej minucie po gwizdku. Wszyscy już wiedzieli, że to właśnie ten wieczór. Na zegarze widniało 7 minuta 34 sekunda pierwszej kwarty, kiedy to Curry pobił rekord piękną trójką zza zasłony.

Steph Curry najlepszym strzelcem w historii NBA

Świętowanie rekordu, który pobił Stephen Curry, trwało kilka minut. Rozgrywającemu Golden State Warriors gratulował nie tylko Ray Allen, który teraz znajduje się na drugim miejscu na liście, ale również Reggie Miller. To właśnie ten zawodnik przez wiele lat był rekordzistą. Na swoim koncie zapisał on 2560 trójek!

Trzech najlepszych strzelców w historii NBA.

33-letni rozgrywający Golden State Warriors pokonał rekord w niesamowitym tempie. Mecz z New York Knicks skończył z pięcioma trafionymi trójkami. Na pobicie rekordu potrzebował jedynie 789 spotkań! Ray Allen dokonał tego w ciągu 1300 meczów rozegranych na parkietach ligi NBA. Reggie Miller rozegrał ich 1389! Mówi się, że kiedy Stephen Curry skończy swoją karierę rekord trójek, będzie jednym z tych, których nie będzie dało się pobić. Szacuje się, że jeśli utrzyma tę formę (trafia w karierze 43.1 proc. trójek) na koniec kariery będzie miał ponad 4000 trafionych rzutów za trzy.

Zdjęcia: Twitter