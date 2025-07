STIHL iMOW 3 i iMOW 4 zadbają o trawnik. Zobacz nowe roboty

Jeśli masz ogród, z którego chcesz być dumny, doskonale wiesz, jak trudno jest utrzymać trawę w doskonałej kondycji. A co, jeśli nie masz czasu? W takim przypadku pomoże robot koszący. STIHL ma kilka nowych modeli w ofercie. Mowa o iMOW 3, iMOW 3 EVO, iMOW 4 oraz iMOW 4 EVO. Postanowiłem przyjrzeć się im bliżej.

Nowe roboty koszące STIHL iMOW 3, iMOW 3 EVO, iMOW 4, iMOW 4 EVO.

Każdy, kto miał mniejszą lub większą styczność z tematem ogrodnictwa doskonale zna markę STIHL. Klasa sama w sobie. Sam od wielu, wielu lat korzystam z kosy spalinowej oraz pilarki i jestem zadowolony z tego sprzętu. Dlatego z dużym zainteresowaniem patrzyłem w kierunku czterech nowych robotów koszących oferowanych przez tego producenta. Okazuje się, że jest to idealny sprzęt dla posiadaczy trawników o powierzchni do 1000 metrów kwadratowych. Sprawdźmy, czym wyróżniają się nowości marki STIHL, jednak zanim to zrobimy, zerknijmy na tabelę porównawczą, aby już teraz dowiedzieć się, który model będzie najlepszym wyborem.

Roboty koszące STIHL iMOW – dane techniczne

iMOW 3 iMOW 3 EVO iMOW 4 iMOW 4 EVO Szerokość cięcia: 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm Wysokość cięcia: 2 – 6 cm 2 – 6 cm 2 – 6 cm 2 – 6 cm Pojemność akumulatora: 45 Wh 45 Wh 90 Wh 90 Wh Maksymalny czas koszenia (100% akumulatora): 55 min 55 min 90 min 90 min Czas ładowania do 80%: 85 min 85 min 85 min 85 min Aktywny czas koszenia: 0 – 250 m2: 10 h



250 – 500 m2: 20 h 0 – 250 m2: 9 h



250 – 500 m2: 18 h 0 – 250 m2: 8 h



250 – 500 m2: 16 h



500 – 750 m2: 25 h



750 – 1000 m2: 34 h 0 – 250 m2: 7 h



250 – 500 m2: 14 h



500 – 750 m2: 22 h



750 – 1000 m2: 30 h Maksymalna powierzchnia: 500 m2 500 m2 1000 m2 1000 m2 Przewód ograniczający: 1 PC 2 PC 1 PC 2 PC Maksymalne nachylenie: 40 % 45 % 40 % 45 % Waga robota: 9,9 kg 10,6 kg 10 kg 10,7 kg Wymiary robota 61 x 43 x 16 cm 61 x 43 x 16 cm 61 x 43 x 16 cm 61 x 43 x 16 cm Cena: 4499 zł 6899 zł 6449 zł 8999 zł

Przyglądając się tej tabeli można uznać, że różnice nie są wielkie. A jednak, są! Przede wszystkim dotyczą różnej powierzchni pracy, a także czasu działania. Większa moc, to również większa prędkość jazdy, a co za tym idzie, krótszy czas koszenia. Oczywiście, nie sposób nie zauważyć, że modele EVO wyróżniają się nieco innym wyglądem. Nie jest to priorytet podczas wyboru robota koszącego, aczkolwiek dla wielu osób, chcących, by ogród tworzył spójną całość, może to być ważny aspekt.

Robot koszący STIHL iMOW – Twój kompan w ogrodzie

Niezależnie od tego, który nowy robot koszący STIHL wybierzesz, każdy z nich cechuje się szerokością koszenia na poziomie 20 cm. To ważne, ponieważ w skali całego ogrodu robi to kolosalną różnicę. Oczywiście, chodzi mi o czas koszenia. W uzyskaniu pięknego trawnika, potocznie nazywanego „dywanem”, pomagać nam będą trzy swobodnie poruszające się noże. Swoją drogą, wysokość trawy regulujemy za pomocą pokrętła, bądź w przypadku modeli EVO z poziomu aplikacji MY iMOW dostępnej na smartfony i tablety, co jest niezwykle wygodne. Dodam również, że pracą urządzenia – mam tu na myśli rozpoczęcie i zatrzymanie koszenia, a także powrót do stacji ładującej – możemy sterować za pomocą panelu ulokowanego na robocie koszącym.

Nowe roboty koszące STIHL iMOW 3, iMOW 3 EVO, iMOW 4, iMOW 4 EVO.

Cechy i funkcje nowych robotów koszących STIHL iMOW 3, iMOW 3 EVO, iMOW 4, a także iMOW 4 EVO

Cztery różne roboty koszące, które łączy jedno zadanie – skuteczne koszenie trawnika. Myślę, że o „sukcesie tej misji” będzie decydować między innymi bardzo precyzyjny system disc-cut, który jest wyposażony w trzy swobodnie poruszające się ostrza. Technologia ta rozpędza wspomniany dysk z ostrzami do dużej prędkości, aby skutecznie przycinać trawnik. Co ciekawe, kierunek obrotu jest regularnie zmieniany, co również wpływa na efekt pracy robota. Przy okazji nie sposób nie wspomnieć o regulacji wysokości koszenia. W zależności od naszych indywidualnych preferencji, STIHL iMOW może przycinać trawę na wysokość od 2 do 6 cm. Jak już wspominałem, modele EVO pozwalają na elektryczną regulację wysokości – bezpośrednio z aplikacji, natomiast iMOW 3 oraz iMOW 4 zostały wyposażone w mechaniczną regulację.

Łatwa eksploatacja

Pozostając przy temacie ostrzy, nie sztuką jest stworzyć coś solidnego (chociaż to też ważne). Sztuką jest stworzyć produkt, który będzie łatwy w codziennej eksploatacji, a jak dobrze wiemy, roboty koszące są narażone przede wszystkim na warunki atmosferyczne. Plusem STIHL iMOW jest zastosowanie technologii beznarzędziowej wymiany ostrzy. Nie musimy posiadać żadnych elementów dodatkowych, by wymienić ten element eksploatacyjny. Robimy to szybko i łatwo. Warto tu dodać, że lepiej wymienić wszystkie trzy na raz, co pozwoli na skuteczne, a przede wszystkim równomierne cięcie trawy.

Nowe roboty koszące STIHL iMOW 3, iMOW 3 EVO, iMOW 4, iMOW 4 EVO.

Prosta obsługa

Jeśli już wspominamy o eksploatacji, bardzo podoba mi się prosty w obsłudze panel sterowania, który dodatkowo jest wspierany paskami LED. Ten z przodu ma za zadanie informować nas o stanie robota. Mało tego, ma on światła, które zapewniają lepszą widoczność urządzenia. Co ciekawe, wersje z dopiskiem EVO posiadają LED ułatwiający obsługę podczas poszczególnych trybów świetlnych. Co ciekawe, producent zastosował również funkcję głosową, abyśmy uzyskali informacje o bieżącym zadaniu. Dowiemy się również za ich pomocą, jak długo będzie pracował robot koszący.

Odporność na warunki atmosferyczne

Roboty koszące są cały czas narażone na warunki atmosferyczne. Przecież to na zewnątrz mają swoją bazę, w której ładowane są akumulatory. Producent deklaruje wysoki poziom ochrony. Mowa o IPX5 w przypadku stacji i IP56 jeśli chodzi o robota. Co to oznacza? W przypadku stacji dokującej jest to ochrona przed wodą na poziomie 12,5 litra na minutę. W praktyce nie straszny jej deszcz czy polewanie wodą. Z kolei IP56 oznacza ochronę przed pyłem (co ważne podczas koszenia) oraz wodą, która nie zakłóca działania urządzenia. Każdy doskonale wie, że nie ma sensu kosić trawy w deszczu. Dlatego też robot posiada zainstalowany specjalny czujnik, który sprawia, że to on decyduje o rozpoczęciu pracy czy też jej przerwaniu, kiedy napotka trudne warunki pogodowe.

Nowe roboty koszące STIHL iMOW.

Aplikacja MY iMOW

Fakt, robot korzysta z przewodu ograniczającego, który ma za zadanie ograniczać powierzchnię, na której pracuje. Nie zmienia to jednak faktu, że STIHL iMOW wykorzystuje do łączności Wi-Fi oraz Bluetooth. Mało tego, modele EVO mają możliwość komunikacji za pomocą łączności mobilnej. W skrócie, nie wychodząc z domu możemy aktywować zdalnie pracę robota czy zająć się planem koszenia. Wykorzystując aplikację MY iMOW możemy również sprawdzić lokalizację robota czy w przypadku wersji EVO ustawić wysokość koszenia.

Warto również dodać, że za pośrednictwem oprogramowania instalowanego na naszych smartfonach czy tabletach możemy zająć się w utworzeniem tak zwanych stref. Niewiele osób posiada w ogrodzie idealnie prosty trawnik, bez „przeszkód”. Mam tu na myśli rabaty kwiatowe. Chyba nie chcielibyśmy, aby robot je zniszczył. W takim przypadku tworzymy strefy, które sprawią, że STIHL iMOW będzie je skutecznie omijał podczas swojej pracy.

Spróbujesz, a przestaniesz samodzielnie kosić trawę

Roboty koszące takie jak STIHL iMOW to rewelacyjny sprzęt, który ułatwi nam pielęgnację trawnika. Wyposażony w szereg czujników i technologii sprawia, że możemy tak naprawdę zapomnieć o kosiarce. Bo po co, skoro nie tylko zyskujemy precyzyjnie przystrzyżony trawnik, ale również dodatkowy nawóz, który wspiera rozwój trawy. Tak, mowa o mulczowaniu, a więc rozdrabnianiu ścinków trawy.

Prezentowane modele zostały wyposażone w czujniki ultradźwiękowe, dlatego nie musimy martwić się o przypadkowe skoszenie naszych kwiatów. Sprzęt doskonale radzi sobie w ciasnych przestrzeniach i bez problemu przejedzie nawet w przypadku mocnego nachylenia terenu. Oczywiście, należy pamiętać jeszcze o zakupie zestawu instalacyjnego, jednak o jego dobór (a także o rozsądny wybór robota koszącego) zadba wykwalifikowany pracownik jednego z dealerów marki STIHL.

Materiał powstał we współpracy z marką STIHL.