Stop loss. Co to takiego?

Przed rozpoczęciem inwestowania warto zapoznać się nie tylko z walorami, którymi jesteśmy wstępnie zainteresowani. Kluczowa staje się także znajomość systemu transakcyjnego i standardowych zleceń wykonawczych. Jednym z popularniejszych i ważniejszych rodzajów zleceń jest stop loss. Co oznacza, jak działa i kiedy go używać?

Podstawowe zlecenie zabezpieczające

W dosłownym tłumaczeniu stop loss oznacza cięcie strat. To jedno z podstawowych zleceń, które możemy ustawić w panelu transakcyjnym. Z opcji tej skorzystać można w trakcie inwestowania na giełdzie (np. w papiery wartościowe, obligacje, kontrakty terminowe), jak i przy wykonywaniu transakcji na platformach handlu walutowego Forex.

Zlecenie to jest przeciwieństwem zlecenia take profit (zrealizuj zysk). O ile take profit zamyka posiadaną pozycję przy ustalonej kwocie w momencie, gdy pozycja jest zyskowna, o tyle zlecenie stop loss zamyka pozycję na stracie. W tym przypadku także można dokładnie ustawić poziom cenowy zlikwidowania pozycji.

Dlaczego omawiane narzędzie według wielu inwestorów jest najważniejszym ze wszystkim możliwych? Otóż stop loss, zgodnie z nazwą, zabezpiecza inwestora przed większymi stratami. Przykładowo, jeżeli inwestujemy w akcje, nabywając je po cenie 150 zł za sztukę, a nasza tolerancja straty wynosi 20%, to wówczas można wygodnie ustawić na poziomie 120 zł. Jeżeli cena akcji spadnie do tego poziomu, zlecenie zostanie aktywowane. Przy popycie na akcje na takim poziomie zostaną one sprzedane natychmiast.

Zlecenie stop loss – w trosce o pieniądze i komfort psychiczny

Korzystanie ze zleceń maklerskich pozwala na częściowe zautomatyzowanie pracy. Jednak najistotniejsze mogą być korzyści z zakresu psychologii inwestowania. Bardzo łatwo wpaść w pułapkę, widząc produkt, którego wartość cały czas spada. Nierzadko inwestorzy wówczas powtarzają: „to na pewno zaraz zacznie rosnąć”. Tymczasem trzeba pamiętać o tym, że giełda w pewnym sensie jest losowa – istnieje bardzo wiele czynników wpływających na realną wycenę danych walorów. Ich wartość jest także uzależniona od szeregu zmiennych, których kształt może być przedmiotem spekulacji, ale nie pewności. Doskonałym tego przykładem są decyzje polityczne i decyzje banków centralnych w zakresie kształtowania dalszej polityki monetarnej.

W związku z powyższym zlecenie stop loss może uchronić inwestora od jeszcze większych strat. Zapewni też większy komfort psychiczny, ponieważ zawsze mamy pewność, że możemy stracić na danej inwestycji tylko w określonym stopniu.

