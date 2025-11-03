Ten Superb kosztuje 400 tys zł. Już zarabia w rękach Policji

Skoda Superb to fajne auto. Wygodne, duże, chociaż z roku na rok coraz gorzej (patrząc jako klient) wyceniana. Ten konkretny kosztuje prawie 400 tysięcy złotych i nie będziesz mógł go kupić. Wszystko dlatego, że mówimy o modelu, który trafi w ręce mazowieckiej policji.

Nieoznakowany radiowóz Skoda Superb zyskała mazowiecka policja.

Jedziesz drogą i widzisz BMW serii 3. Co robisz? Zdecydowanie zwalniasz, gdyż wiesz, że w kabinie może jechać dwóch policjantów. Oczywiście, nieoznakowanych radiowozów jest znacznie więcej, a w ich skład wchodzą również takie modele jak Cupra Leon. Czas na kolejne auto, bardzo niepozorne, które często widujesz na drogach. Mowa o Skodzie Superb, która trafi w ręce mazowieckiej policji i będzie odpowiedzialna za łapanie piratów drogowych.

Policja zyska nowe nieoznakowane radiowozy. To mocna Skoda Superb

Policjanci będą mieli do dyspozycji dużą limuzynę wyposażoną w 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 265 KM. Skoda ma napęd na cztery koła, a motor współpracuje z 7-biegową skrzynią DSG. Jak rozpoznać policyjne auta? Przede wszystkim będą to podstawowe wersje, a więc bez szaleństw jeśli chodzi o wyposażenie. Zerknijcie na koła. Są to 17-calowe felgi z oponami o wysokim profilu. Do tego raczej podstawowe kolory nadwozia, aczkolwiek tutaj ciężko będzie rozróżnić je w porównaniu z „typowymi” Skodami, które widujemy na ulicach.

Jakie drogi będzie patrolować mazowiecka policja w nowych autach?

Nowe auta będą wykorzystywane w Komendach Miejskich w Ostrołęce, Płocku, Siedlcach i Radomiu. Będzie to również Komenda Powiatowa w Mławie. Co ciekawe, te auta już jeżdżą po tamtejszych drogach, bowiem „wprowadzono” je do użytku pierwszego listopada. Auta będą ścigać piratów między innymi na drodze S7, autostradzie A2 czy na krajowych: 61, 53, 12, 9, 63. Raczej tam bym spodziewał się patroli policyjnych w nieoznakowanych Skodach.

Wyposażenie i cena nieoznakowanej Skody Superb

Jeśli chodzi o samo wyposażenie, myślę, że nie ma tu fajerwerków. To narzędzie pracy, które będzie wyposażone w czujniki parkowania, podgrzewane fotele, trzystrefową (tak mi się wydaje) klimatyzację czy kamerę cofania. Co do kamer, oczywiście policyjna Skoda będzie posiadała na swoim wyposażeniu wideorejestrator ZURAD Videorapid 2a. Ma on za zadanie rejestrować wykroczenia. Zaskakujące jest jednak wykorzystanie tego konkretnego modelu, ponieważ by pomiar był potwierdzony, nieoznakowany Superb musi jechać w idealnej odległości od ściganego auta, co niekoniecznie jest takie proste i oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Stąd też wiele podważanych wykroczeń, które trafiają do sądów.

Warto również wiedzieć ile mazowiecka policja wydawała na nowy bat na za szybkich kierowców. Taki nieoznakowany Superb kosztuje 399 750 zł. To praktycznie dwukrotność kwoty bazowej za auto z takim wyposażeniem i silnikiem. Dla przypomnienia, mówimy o cenie na poziomie 207 450 zł bez jakichkolwiek rabatów!

Co ciekawe, mazowiecka policja pochwaliła się pierwszym złapanym piratem. Kierowca Audi znacznie przekroczył prędkość w Radomiu. Mowa o jeździe 140 km/h tam, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Finalnie 36-latek „zarobił” 14 punktów karnych, jego portfel będzie szczuplejszy o 2000 zł, a jakby tego było mało, policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.