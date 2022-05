Do napędzania Suzuki Vision Gran Turismo służy nie tylko silnik z Suzuki Hayabusa ale również trzy silniki elektryczne.

Suzuki Vision Gran Turismo

Niestety, ale jest to jedynie wirtualny samochód, który powstał na potrzeby gry Gran Turismo 7. Będzie on jednym z trzech elementów darmowej aktualizacji 1.15, składającej się m.in z 2021 Toyota GR010 Hybrid czy Roadster Shop Rampage Camaro.

Suzuki Vision Gran Turismo z silnikiem od Hayabusy 29

Samo Suzuki Vision Gran Turismo nie jest całkowicie nowym pomysłem, a bazuje na koncepcie GSX-R/4 z 2001 roku. Został on jednak zmieniony, aby nadążyć za obecnymi standardami stylistycznymi.

Do napędu tego 2-miejscowego speedstera służy silnik z Suzuki Hayabusy, który został umiejscowiony, można by rzec, w środkowej części auta, gdyż znajduje się jeszcze przed przednią osią. Silnik Suzuki to 4-cylindrowa jednostka o pojemności 1.3 litra kręcąca się do aż 9700 obrotów.

Suzuki Vision Gran Turismo z silnikiem od Hayabusy 30

Silnik spalinowy wspomagany jest dwoma silnikami elektrycznymi na przedniej osi oraz jednym na tylnej, co sprawia, że auto zyskuje napęd na wszystkie koła. Sumaryczna moc to okolice 432 koni mechanicznych i 610 Nm momentu obrotowego. A to wszystko przy masie zaledwie 970 kilogramów.

Auto wirtualne, ale czy powstanie showcar?

Czekamy na decyzję czy Suzuki zdecyduje się na ruch i będzie chętne stworzyć koncept na Tokyo Auto Show. Z ciekawością byśmy zobaczyli takiego Suzuki Swifta bez dachu i w kolorze Champion Yellow na pokazach. Auta produkcyjnego nie zobaczymy na oczy nigdy ale cieszy nas, że są ludzie, którzy jeszcze mają tak szalone pomysły.