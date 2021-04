Szczęsny na wylocie z Juventusu? Polak obejrzał hit na ławce

Wojciech Szczęsny jest podstawowym brakarzem Juventusu. Polak do Starej Damy trafił przed sezonem 2017/2018 i od początku był szykowany jako następca Gianlugiego Buffona. Ostatnie spotkania Juve nie należał jednak do najlepszych, a wokół przyszłości polskiego bramkarza krąży wiele znaków zapytania.

Juventus nie zaliczy tego sezonu do udanych

Juventus w tym sezonie nie zachwyca formą. Z Ligi Mistrzów odpadli na etapie 1/8 finału, gdzie zostali pokonani przez FC Porto. W krajowych rozgrywkach też nie jest tak, jak wyobrażali sobie to kibice stolicy Piemontu. Obecnie podopieczni Andrea Pirlo zajmują trzecie miejsce, a do pierwszego Interu Mediolan tracą 12 punktów. Do końca sezonu zostało im 9 kolejek i wygląda na to, że nie uda im się obronić tytułu mistrzowskiego. Klub nie może być także pewny występów przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Nad SSC Napoli, które obecnie zajmuje 5. miejsce premiowane awansem do Ligi Europy ma jedynie trzy punkty przewagi.

Pojawiają się też plotki, że włodarze Starej Damy rozglądają się za klubem, który będzie chętny na usługi Cristiano Ronaldo. Kontrakt Portugalczyka mocno obciąża budżet włoskiego klubu i najchętniej Juve oddałoby go do innego klubu. Podobno głównym kandydatem do transferu CR7 jest francuskie PSG.

Szczęsny na wylocie z Juventusu? Ostatnie spotkanie oglądał z ławki rezerwowych

Szczęsny w tym sezonie wystąpił we wszystkich 23 spotkaniach Juventusu w serie. We wszystkich tych meczach 8 razy zachował czyste konto. Po przerwie na reprezentację Stara Dama rozegrała ligowy mecz z Torino. Po dwóch dużych błędach Polaka, Juventus zremisował z 17. drużyną Serie A 2:2. Oczywiście był to bardzo niekorzystny wynik.

8.5 Wynik

Szansę na rehabilitację Wojciech Szczęsny miał mieć w kolejnym, hitowym, spotkaniu z Napoli. Andrea Pirlo zapowiedział, że sytuacja w bramce się nie zmieniła i Polak w dalszym ciągu jest numerem jeden. Ostatecznie okazało się, że polski bramkarz spotkanie z drużyną Neapolu obserwował z ławki rezerwowych.

W ostatnim spotkaniu z Napoli miejsce Szczęsnego zajął Buffon.

Trener Juventusu po meczu powiedział, że Szczęsny po prostu czuje mocne zmęczenie. Polak w ostatnim czasie rozegrał dużo spotkań (Liga Mistrzów, Serie A i reprezentacja), i poprosił trenera o odpoczynek i restart. Pirlo podkreślił, że pozycja w bramce należy do Szczęsnego.

Czy to jednak prawda? W ostatnim czasie pojawiło się sporo plotek, że Juventus rozgląda się za następcą Wojciecha Szczęsnego. Najbliższe tygodnie mają zweryfikować pozycję Polaka we włoskim klubie.