Średnia półka smartfonów właśnie poszerzyła się o bardzo ciekawą propozycję od Motoroli. Mowa tutaj o smartfonie Motorola Moto G60s, który może pochwalić się przyjemnym designem i przede wszystkim poczwórnym aparatem oraz pojemną baterią.

Motorola Moto G60S to ciekawa propozycja ze średniej półki cenowej

Motorola w ostatnim czasie wybrała mocną ofensywę i próbuje zabrać klientów największym graczom na rynku. I ma do tego spore predyspozycje, ponieważ smartfony oferowane przez tę markę trzymają wysoki poziom. Potwierdzeniem tego jest najnowszy model ze średniej półki – Motorola Moto G60s. Smartfon ten wyposażono w duży wyświetlacz o przekątnej 6,8-cala. Wyświetla on obraz w rozdzielczości FullHD+, przez co obraz jest bardzo szczegółowy. Co więcej, oferuje on odświeżanie na poziomie 120 Hz, więc przeglądanie treści na ekranie będzie bardzo przyjemne!

Jednym z największych plusów smartfona Motorola Moto G60s jest zdecydowanie bateria. Producent wykorzystał tutaj ogniwo, którego pojemność wynosi 5000 mAh. Akumulator obsługuje technologie szybkiego ładowania o mocy 50W! Naładowanie smartfona będzie więc trwało krótko. Producent nie zapomniał o użytkownikach, którzy w dalszym ciągu korzystają ze słuchawek ze złączem jack 3,5 mm. Na pokładzie znalazła się także łączność NFC oraz moduł Dual SIM w formie hybrydowej.

Moto G60s to bardzo ciekawy model ze średniej półki.

Solidna specyfikacja zagwarantuje wydajną pracę

Motorola Moto G60s to smartfon ze średniej półki, który oferuje bardzo dobrą wydajność. Zasługę w tym ma czysty system Google Android, który nie jest spowalniany zbędnymi nakładkami stylistycznymi i przede wszystkim dobra specyfikacja. Smartfon pracuje na procesorze MediaTek Helio G95, który w połączeniu z 6 GB RAM daje model, który szybko reaguje na każde polecenie. Użytkownik ma do dyspozycji 128 GB pamięci, którą może powiększyć do maksymalnie 1TB za pomocą karty microSIM.

Z tyłu smartfona znajdziemy cztery obiektywy aparatów. Główny obiektyw w smartfonie Motorola Moto G60s ma rozdzielczość 64 Mpix, a szerokokątne oko może pochwalić się 8-megapikselami rozdzielczości. Obiektywy makro i do pomiaru głębi mają, odpowiednio, 5 i 2 Mpix. Przednia kamerka dysponuje rozdzielczością 16 Mpix.

Smartfon na tę chwilę nie jest jeszcze dostępny na rynku europejskim, jednak wkrótce może się to zmienić, ponieważ jest to bardzo ciekawa propozycja. W Brazylii, gdzie jest on sprzedawany, jego cena wynosi około 1700 PLN.