Szykuje się filmowa adaptacja gry Fortnite?

Fortnite to największy tytuł Epic Games, w który grają miliony graczy na całym świecie. Battle-Royale zyskał sobie rzeszę fanów kreskówkową grafiką, regularnymi wydarzeniami i kolaboracją z największymi firmami na świecie. Według najnowszych raportów Epic Games planuje filmową adaptację swojej gry!

Epic Games rozszerza swoje działania na kolejny rynek!

Tworzenie filmy na podstawie gier czy bajek nie zawsze kończyło się sukcesem. Wielu reżyserów poległo przy tym zadaniu. Przykładem jest tutaj, chociażby filmowy Dragon Ball: Ewolucja z 2009 roku czy Ostatni Władca Wiatru oparty na Avatarze. W ostatnim czasie powstał film oparty na grze Monster Hunter, jednak i on nie zyskał zbyt dobrych recenzji.

Przeczytaj także: GTA: The Trilogy Definitive Edition będzie drogie. Bardzo.

Epic Games nie zdaje się jednak przejmować trudną publiką i podobno ma w planach przygotowanie filmowej adaptacji swojej najpopularniejszej gry – Fortnite. Jak podaje The Insider, ma być do sposób na politykę antymonopolową wystosowaną przez Apple i Google. Plany na temat produkcji filmu mogą okazać się prawdziwe, ponieważ w ostatnim czasie do firmy dołączyło kilku byłych pracowników Lucasfilm, producenta odpowiedzialnego m.in. za filmy z serii Gwiezdne Wojny.

Fortnite na ekranach kin?

Według anonimowych źródeł Epic Games rozpoczęło już rozmowy na temat filmowej adaptacji swojej gry. Fortnite to bardzo rozbudowana gra, a co kilka miesięcy producenci wypuszczają nowe sezony. Można więc powiedzieć, że wątków fabularnych na pewno by nie brakowało. Fabuły sezonów też nie należą do najnudniejszych, a wśród grywalnych postaci mogliśmy zobaczyć w przeszłości, chociażby superbohaterów z Marvela czy DC.

Na tę chwilę nie ma mowy o żadnych datach. Pomysł prawdopodobnie jest świeży i do jego realizacji jeszcze sporo brakuje. Zdaje się jednak, że Epic Games poważnie myśli nad filmową adaptacją Fortnite. Wydaje się, że film miałby spore szanse powodzenia, zwłaszcza że gra jest niezwykle popularna wśród młodszych graczy.