Ta konsola może cię zabić, jeśli nie będziesz uważny!

Konsola do gier to urządzenie, które ma służyć do rozrywki. Niektórzy jednak mają co do tego inne odczucia i tworzą projekty, które mogą uszkodzić ludzkie ciało. Pewien YouTuber stworzył urządzenie, które zostało wyposażone w piłę tarczową!

Kto w ogóle wpada na takie pomysły?

Ludzie mają różne pomysły i tworzą projekty, o których nawet Ty czy ja nie mogliśmy pomyśleć. Z reguły konsola do gier to urządzenie, które zostało zaprojektowane z myślą o dostarczeniu rozrywki i zapewnieniu użytkownikowi dobrego czasu.

Przeczytaj także: Kontroler do PlayStation, który zmienia temperaturę? Sony z patentem

Niektórzy jednak wolą realizować niekonwencjonalne projekty, które są po prostu zaskakujące. YouTuber prowadzący kanał electrosync należy właśnie do takich osób, które swoje nieszablonowe wizje przekuwają w rzeczywistość. Tym razem stworzył konsolę wyposażoną w piłę tarczową.

NEStroyer został wyposażony w piłę tarczową!

Niekonwencjonalna konsola NES

NEStroyer to nie jest zwykła konsola oraz nie jest to urządzenie, które ma być pogromcą Nintendo Entertainment System, a projekt, który stał się mobilnym robotem uzbrojonym w niebezpieczną piłę tarczową. Tak, YouTuber zamontował w obudowie popularnej i odschoolowej konsoli piłę. Ukryta ona została tam, gdzie z reguły znajduje się slot na kartridże.

Arbuz nie miał szans z NEStroyerem.

Oczywiście do stworzenia tego projektu wykorzystano własnoręcznie wydrukowane elementy 3D. Co ciekawe, to nie koniec tego typu projektów, ponieważ autor zapowiedział stworzenie sparing partnera dla NEStroyera – robota opartego na konsole Sega Master System.

Źródło: YouTube