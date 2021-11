Ta proteza oka z drukarki 3D wygląda jak prawdziwy narząd!

Pacjent szpitalu Moorfields Eye w Londynie jest pierwszą na świecie osobą, która posiada protezę oka z drukarki 3D. Sztuczne oko wygląda jak prawdziwy narząd! Wydaje mi się, że długo będzie się zastanawiali, które oko jest tym… prawdziwym. Szkoda, że to nadal proteza, a nie prawdziwy narząd.

Steve Verze jest pierwszym człowiekiem, który posiada protezę oka z drukarki 3D. Oczywiście, tego typu „imitacje” narządów są już nam doskonale znane. Widzieliśmy ręce i nogi wykonane za pomocą takiego urządzenia. Prezentowane oko jest jednak „nowością” jeśli chodzi o protezy. Plusem rozwiązania wykonanego za pomocą drukarki 3D jest cena, a także czas realizacji.

Proteza oka z drukarki 3D, która wygląda bardzo realistycznie

Bohater artykułu już na początku listopada udał się do szpitala, aby odbyć przymiarki. Po co? Oczywiście, chodzi o dopasowanie protezy do osoby, która będzie z niej korzystała. To właśnie wtedy Steve Verze mógł sprawdzić jak wygląda różnica pomiędzy „okiem” wykonanym z akrylu z tym, które wydrukowano na drukarce 3D. Steve od wczoraj jest uznawany za pierwszego pacjenta z protezą oka wykonaną właśnie za pomocą wspomnianego narzędzia. Z resztą, sami porównajcie. Według mnie ciężko rozróżnić sztuczne, od prawdziwego. Zaraz „zdradzę”, które jest wydrukowane, ale najpierw je porównajcie.

Źródło zdjęcia: BBC.com.

Na „prawdziwe” oko, dzięki któremu pacjent będzie mógł widzieć musimy jeszcze poczekać. Tak czy inaczej, proteza oka z drukarki 3D jest sporym sukcesem. Szczególnie chodzi tu o komfort życia pacjenta, który nie musi stresować się tym, że jego sztuczne oko wygląda nieco… dziwnie. Projekt wykonany za pomocą drukarki jest bardzo zbliżony do prawdziwego narządu. Mowa tu między innymi o głębi źrenicy. Nie przedłużając – lewe oko jest protezą.

Kolejnym atutem nowego „rozwiązania” jest brak wymogu przygotowania odlewu oczodołu. To z kolei skraca przygotowanie protezy z sześciu do nawet dwóch tygodni. Mało tego, sam proces drukowania jest bardzo krótki, gdyż trwa zaledwie dwie i pół godziny. Pierwsza wizyta pacjenta trwa również bardzo krótko, bo zaledwie pół godziny. Co sądzicie o protezie oka z drukarki 3D, którego właścicielem jest Steve Verze? Wy również uważacie, że faktycznie wygląda jak prawdziwe? Dajcie znać!

Źródło: BBC.com.

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii nowe technologie.