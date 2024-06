Tak zagramy z Turcją. Probierz szokuje wyborem zawodników

Przed reprezentacją Polski ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy 2024, które rozpoczną się w piątek, 14 czerwca. Dzisiejszym przeciwnikiem będzie turecka drużyna narodowa. Michał Probierz postanowił odkryć wszystkie karty – tak zagramy z Turcją.

EURO 2024 startuje w tym tygodniu

Doczekaliśmy się piłkarskiego święta, jakim są Mistrzostwa Europy! Już w piątek, tj. 14 czerwca, miejsce będzie miał inauguracyjny mecz, w którym gospodarze, czyli reprezentacja Niemiec, o 21:00 zmierzy się w meczu otwarcia ze Szkocją. Reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkanie rozegra w niedzielę, 16 czerwca, a przeciwnikiem Biało-Czerwonych będzie Holandia.

Takim składem dziś zagramy. Probierz szokuje wyborem zawodników. Fot. UEFA/EA Sports FC 24

Do startu turnieju zostało jeszcze kilka dni, dlatego też reprezentacje rozgrywają spotkania kontrolne, które mają potwierdzić formę drużyny. Po wygranej nad Ukrainą Polacy dzisiejszego wieczora zmierzą się z Turcją. Będzie to pierwszy mecz obu drużyn od 1993 roku – w el. do MŚ 1994 Turcy wygrali z Polską w Stambule 2 do 1, a jedynego gola dla Polaków strzelił Wojciech Kowalczyk.

Tak zagramy w dzisiejszym meczu. Probierz szokuje wyborem zawodników. Fot. UEFA

Tak zagramy z Turcją. Probierz szykuje mocny skład

Dziś o 20:45 na PGE Stadionie Narodowym zabrzmi gwizdek oznaczający rozpoczęcie spotkania z Turcją. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, Michał Probierz szykuje silny skład, który może wybiec na murawę w niedzielę i walczyć z Holandią o pozytywny wynik na EURO 2024.

Według informacji podanych przez Tomasza Włodarczyka dziś w pierwszej jedenastce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, przed którym znajdzie się trzech obrońców: Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz i Jakub Kiwior. Linię pomocy tworzyć będą Bartosz Slisz, Piotr Zieliński i Jakub Piotrowski, a na wahadłach zobaczymy Przemysława Frankowskiego i Nicolę Zalewskiego. Za atak odpowiedzialna będzie dwójka napastników – Robert Lewandowski i Karol Świderski.

Jak zagramy w dzisiejszym spotkaniu?

Źródło: opr. wł./Meczyki.pl