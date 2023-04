Tani elektryk trafia do Europy! Cena jak za normalne auto

Tani elektryk brzmi trochę jak oksymoron, jednak taki model właśnie trafi do Europy. Mowa tutaj o hatchbacku BYD Dolphin, który ma szansę na podbicie Starego Kontynentu i przekonania do siebie osób rozglądających się za takim autem.

Tani elektryk wkrótce na naszych drogach

BYD to chińskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją samochodów elektrycznych. W swojej ofercie producent posiada trzy modele, jednak żaden z nich nie stał się na tyle popularny, że trzeba było ustawiać się po niego w kolejce. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ do Europy trafi tani elektryk właśnie tego producenta.

Dolphin to hatchback, który ma potencjał na stanie się najpopularniejszym modelem chińskiego producenta. Dlaczego? Wszystko oczywiście przez cenę, która ma być przystępna dla każdego. Pierwsze modele, które trafią na główne rynki, mają w podstawie kosztować 33 000 USD, co daje nam ok. 140 tys. złotych. Mówimy więc tutaj o pieniądzach, za które kupimy auta spalinowe.

Dolphin trafi do Europy! Jego cena? 33 tys. USD, czyli około 140 tys. złotych!

BYD Dolphin trafi do Europy. Będzie hitem?

BYD Dolphin ma trafić do europejskiej sprzedaży w czerwcu 2023 roku. Cena 33 tys. dolarów wydaje się atrakcyjna, zwłaszcza że w przypadku większości elektryków możemy po prostu pomarzyć o takiej kwocie. Czy więc Dolphin rzeczywiście podbiję Europę? Chińskie przedsiębiorstwo mocno w to wierzy!

Co takiego w tej cenie będzie w stanie zaoferować nam elektryczny hatchback? Producent wyposażył go w akumulator o pojemności 45 kW i zasięgu 427 km. Auto wyposażono w przedni układ napędowy.

