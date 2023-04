Stacje ładowania w Polsce, jeśli chodzi o ich ilość, są dość mocno ograniczone. Zwłaszcza kiedy porównamy nasz kraj z innymi państwami Unii Europejskiej. Dlatego też UE chce przyczynić się to rozwoju tej infrastruktury i sfinansuje budowę ładowarek w całej Polsce.

Unia Europejska inwestuje w elektryfikację w Polsce

Wszyscy już wiedzą, że zakazu sprzedaży samochodów z napędem spalinowym od 2035 roku nie będzie i każdy fan klasycznej motoryzacji jest z tego powodu bardzo zadowolony. Niemniej jednak Unia Europejska nie składa broni i dalej dąży do tego, aby elektryków na drogach było jeszcze więcej. Na celowniku znalazł się nasz kraj.

UE postawi stacje ładowania w Polsce. Oto kluczowe miejsca! Fot. MenWorld

Stacje ładowania w Polsce nie są częstym widokiem, zwłaszcza jeśli popatrzymy na ich ilość przez pryzmat tego, ile z nich znajduje się u naszych zachodnich sąsiadów czy w innych krajach. W Polsce na 100 kilometrów występuje 0,7 ładowarki, kiedy w Holandii jest to aż 64!

Stacje ładowania w Polsce sfinansuje UE

W Polsce stacji ładowania jest 5139 (informacje ze stycznie 2023 roku) i jeśli Unia Europejska chce, aby samochody elektryczne rzeczywiście stały się nowym standardem w naszym kraju, to z pewnością trzeba rozszerzyć ich infrastrukturę. Dlatego też nowe stacje ładowania w Polsce sfinansuje właśnie UE. Do 2025 roku mają powstać nowe punkty ładowania.



Transeuropejska Sieć Transportowa, która łączy największe miasta Unii Europejskiej, w tym polskie autostrady i drogi ekspresowe, chce być bardziej przyjazna dla elektryków, zwłaszcza w Polsce, dlatego też na jej odcinkach znajdą się nowe stacje ładujące. Tzw. “białe plamy” znajdują się na skrzyżowaniu autostrady A2 i drogi ekspresowej S3, autostradzie A2 między Poznaniem a Koninem, drodze ekspresowej między Płońskiem a Mławą, drodze S61 na trasie Ostrowia Mazowiecka – Suwałki oraz na drodze S1 między Bielsko-Biała a Zwardoniem.

Nowy plan zakłada, że stacje ładowania w Polsce na tych odcinkach będą znajdować się maksymalnie co 60 kilometrów dla samochodów osobowych i co 120 kilometrów dla ciężarowych. Pierwsze ładowarki mają oferować moc 400 kW, natomiast te, które powstaną od 2028 roku, będą ładować z mocą co najmniej 600 kW. Zakłada się, że do 2030 roku w Polsce ma powstać 120 hubów.

Dotację od Unii Europejskiej, na sfinalizowanie projektu, otrzyma PKN Orlen, na stworzenie 13 wielopunktowych stacji ładowania dla samochodów osobowych.

