Nie kupisz już Golfa. Volkswagen kończy jego produkcję

Pomimo tego, że wycofano zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku, to wielu producentów zadeklarowało, że przenosi swoje siły produkcyjne na tworzenie elektryków. W związku z tym Volkswagen zapowiedział, że nie kupisz już Golfa z silnikiem spalinowym, bo od teraz będzie on dostępny jedynie z napędem elektrycznym.

Golf idzie w odstawkę. Koniec epoki

Fani klasycznej motoryzacji odetchnęli z ulgą, ponieważ zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku nie został wprowadzony, co oznacza, że nie jesteśmy skazani jedynie na samochody elektryczne. Te oczywiście będą powstawać, choć w ostatnim czasie wydaje się, że więcej jest argumentów przeciw niż za tego typu pojazdami.

Szef VW potwierdził, że ósma generacja Golfa będzie ostatnią wyposażoną w silnik spalinowy. Fot. MenWorld

Niektórzy producenci zadeklarowali się jednak, że przechodzą na produkcje samochodów elektrycznych i cierpią na tym fani marki i poszczególnych modeli. Do tego grona należy zaliczyć Volkswagena, ponieważ szef marki, Thomas Schaefer, wyznał, że nie kupimy już Golfa z silnikiem spalinowym, ponieważ jego ósma generacja będzie ostatnią w tej odsłonie. Kolejne będą już elektrykami.

Nie kupisz już Golfa, chyba że elektrycznego

Volkswagen Golf to samochód kultowy, którego produkcja rozpoczęła się 1974 roku. Do tej pory na rynku pojawiło się łącznie osiem generacji tego modelu i niestety, jak przyznał szef VW, przyszedł koniec epoki. Okazuje się, że następny Golf, czyli dziewiąta generacja, będzie dostępna jedynie z napędem elektrycznym. Przedstawiciel koncernu wyznał, że obecna generacja napędzana silnikiem spalinowym na pewno będzie produkowana do końca tej dekady, jednak będzie ona ostatnią ze swojego gatunku.

VW kończy ze spalinowym Golfem. Następna generacja będzie już w pełni elektryczna. Fot. MenWorld

Nowy Volkswagen Golf, ten w pełni elektryczny, ma zadebiutować na rynku najwcześniej w 2028 roku, czyli dopiero za 5 lat. Co więcej, Schaefer potwierdził, że do 2026 roku w ofercie niemieckiego koncernu znajdzie się 10 nowych modeli. Producent wyznał również, że chce, aby do 2030 roku 80 proc. sprzedaży wszystkich aut stanowiły samochody elektryczne. Pomóc ma w tym ID.2, który według zapewnień ma kosztować niespełna 25 tys. euro (ok. 120 tys. złotych).

Źródło: Automobilwoche