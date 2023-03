Guten Morgen. Volkswagen zaprezentował elektryka. I nie byłoby w tym nic dziwnego – wszak UE robi wszystko, by zniszczyć motoryzację, gdyby nie to, że VW ID. 2all ma kosztować poniżej 25 tysięcy euro. Takie elektryczne VW Polo wyceniono na około 120 tysięcy złotych. No trzymajcie mnie. Czyli jednak da się zrobić tańszego elektryka?

Niemiecka marka zaskoczyła mnie do tego stopnia, że postanowiłem napisać o samochodzie elektrycznym. A uwierzcie, wcale nie jestem ich zwolennikiem – testowałem ich mnóstwo i nigdy nie zachwyciły mnie na tyle (nawet Porsche Taycan), bym mógł powiedzieć, że chcę takie auto mieć w garażu. W przypadku VW ID. 2all chodzi o zupełnie coś innego. W sumie, od tego powinni zacząć producenci samochodów, jeśli chcą aby klienci faktycznie kupowali auta na prąd. Oczywiście, chodzi o cenę, bo nic innego w tym modelu raczej mnie nie interesuje. Chociaż, sprawdźmy, co dostaniemy za te 25 tysięcy euro.

No nie wierzę. VW ID. 2all to elektryk za niecałe 120 tys zł

Tani samochód elektryczny wcale nie musi pochodzić z Chin czy innego azjatyckiego kraju. VW ID. 2all to niemiecki produkt!

A jak wiadomo, niemieckie jest dobre. No, prawie, bo ta jakość już nie do końca jest taka, jak być powinna. Niezależnie czy mówimy o chemii z Niemiec czy o samochodach. Wielokrotnie negatywnie zaskoczyło mnie to, że plastiki (szczególnie to nieszczęsne piano black) potrafią skrzypieć. Dobra, dziś nie o tym. Pomyślcie sobie co czują inni producenci. Wpada taki Volkswagen i mówi – kliencie, wyłóż na stół 25000 euro, a my ci damy elektryka, który przejedzie 450 kilometrów. Rzecz jasna, w optymalnej temperaturze, bez włączonych jakichkolwiek “umilaczy”, na płaskiej powierzchni, bez bagaży, a sam kierowca musi ważyć maksymalnie 40 kilogramów. Ale przejedzie!

No nie wierzę. VW ID. 2all to elektryk za niecałe 120 tys zł

Najlepsze jest to, że już w podstawie będziemy mogli cieszyć się takimi rozwiązaniami jak reflektory matrycowe IQ.LIGHT czy system Travel Assist. Oczywiście, jeśli dobrze zrozumiałem. Jeśli faktycznie tak będzie to szok, serio, a przy okazji oburzenie, że da się to sprzedać tak tanio, a jednak w innych modelach sprzedaje się… drogo.

Model ten przypomina mi VW Golfa i Polo – oczywiście, pod względem wizualnym. Czy to dobrze czy źle – nie mnie oceniać. Kwestia gustu. Warto jednak zaglądnąć pod maskę, bo tam dzieje się sporo. Silnik elektryczny ma oferować moc na poziomie 226 KM. Będzie on napędzał przednie koła. Pod klapą bagażnika także jest ciekawie. Dostaniemy kufer o pojemności od 490 do 1330 litrów. Jak na kompakt miejski – jestem pozytywnie zaskoczony.

No nie wierzę. VW ID. 2all to elektryk za niecałe 120 tys zł

Wersja “bieda” VW ID. 2all to jedno, ale jak już rzucimy worek z monetami, możemy otrzymać całkiem fajne rozwiązania

Oczywiście, jak na elektryka przystało, pojawi się także planer podróży, chociaż w naszym kraju sugerowałbym dodanie w pakiecie zestawu do parzenia melisy, albo czegoś innego, co uspokoi zestresowanego kierowcę, który poszukuje sprawnej ładowarki.

Dziennikarze moto tak mocno narzekają na wszechobecne panele dotykowe, które odpowiadają za sterowanie czymkolwiek, że VW w końcu posłuchało. ID. 2all ma mieć analogową regulację głośności, a klimą będziemy sterować za pomocą osobnego panelu. Rozumiecie jakie cuda? Do tego producent chwali się, że system inforozrywki będzie cechował się bardzo prostym menu. Czyli przy okazji przyznał się, że to, które montuje teraz nie jest intuicyjne? Ja tego nie twierdzę, to tylko takie “teorie spiskowe”.

Jeśli będziecie skłonni dorzucić jeszcze więcej do kieszeni VW, dostaniecie w ID. 2ll na przykład system oferujący półatematyczną jazdę, system Park Assist Plus oraz elektryczne fotele z funkcją masażu. Znajdzie się panoramiczny szklany dach? Oczywiście proszę pana. A światła tylne 3D LED? Oczywiście, znajdą się. A może 12,9-calowy dotykowy wyświetlacz? A i owszem proszę pana. A nawet znajdzie się head-up, cyfrowy kokpit, dwie ładowarki indukcyjne i wiele gniazd USB-C. Jeśli będziecie chcieli podłączyć np. CB Radio za pomocą gniazda 230 V, takie też producent przewidział!

No nie wierzę. VW ID. 2all to elektryk za niecałe 120 tys zł

Ekspresem będziesz jeździł do ładowarek!

VW ID. 2all ma oferować przyspieszenie do 100 km/h w niecałe 7 sekund! Grubo, prawda? W końcu to elektryk, dlatego jak tak będziecie szaleć, to trzeba będzie często jeździć w kierunku ładowarek. Producent twierdzi, że ładowanie od 10 do 80 procent ma trwać mniej niż 20 minut. Jasne, jasne. Zobaczę to uwierzę. Tym bardziej, że nie powiedziano jaka musi być moc ładowarki i tak dalej. Przekonamy się podczas praktycznych testów kiedyś. Chyba. A przy okazji garść kwestii technicznych.

Platforma – MEB Entry

Moc – 226 KM

Zasięg – 450 km (według WLTP)

Rozmiar: długość 4050 mm, szerokość 1812 mm, wysokość 1530 mm, rozstaw osi: 2600 mm

Pojemność bagażnika: 490 – 1330 litrów

Rozmiar opon: 225/40 R20

Więcej szczegółów na temat tego, jak i innych modeli znajdziecie na stronie Volkswagen. Co sądzicie o tym modelu? Wprowadzi rewolucję w świecie motoryzacji, szczególnie tej elektrycznej? Aha i nie męczcie telefonami dealerów, bo ten samochód trafi do salonów dopiero za dwa lata.