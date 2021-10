Targi Geneva Motor Show odwołane z dwóch oczywistych powodów

Fani motoryzacji na całym świecie nie mają powodów do zadowolenia. Najnowsze informacje mówią, że najpopularniejsze targi motoryzacyjne, czyli Geneva Motor Show, zaplanowane na 2022 roku oficjalnie odwołano. Powody są oczywiste.

Targi Geneva Motor Show odwołane

Przyszłoroczne targi motoryzacyjne Geneva Motor Show 2022 miały odbyć się w lutym, jednak ze względu na sytuację pandemiczną na całym świecie organizatorzy postanowili odwołać wydarzenie. Jest to wielki cios dla wszystkich miłośników motoryzacji, dla których genewskie targi motoryzacyjne są swego rodzaju świętem. Organizatorzy wytłumaczyli swoją decyzję tym, że jest wiele „niewiadomych”, jeśli chodzi o pandemię COVID-19.

Maurice Turrettini, jedna z osób, która odpowiedzialna jest za organizowanie tragów, powiedział, że rada robiła wszystko, aby targi motoryzacyjne odbyły się w 2022 roku. To jednak się nie udało. Zapewnił on jednocześnie, że bardzo prawdopodobnym terminem jest przyszły rok. Według niego sytuacja pandemiczna nie jest jeszcze opanowana, dlatego też zorganizowanie tragów byłoby bardzo ryzykowne, zwłaszcza że odbywają się one w zamkniętym pomieszczeniu.

COVID-19 to nie jedyny powód odwołania targów

Pandemia COVID-19 nie jest jedynym powodem, przez który targi motoryzacyjne Geneva Motor Show 2022 musiały zostać odwołane. Jak mówi CEO wydarzenia, Sandro Mesquita kryzys na rynku mikrochipów jest bardzo duży, co nie pozwala na pełne zaangażowanie się producentów w przygotowanie swoich stanowisk i przedstawienie nowych modeli aut. A przecież wiemy, że na targach można zobaczyć nie tylko auta osobowe, ale również super i hiper samochody.

Geneva Motor Show to nie jedyne targi, które odwołano z powodu pandemii. W sierpniu odwołano już New York International Auto Show, jednak organizatorzy mają nadzieję, że te odbędą się w kwietniu 2022. Na tę chwilę nie ma wieści, które mówiłyby, że targi motoryzacyjne w Los Angeles w połowie listopada się nie odbędą. Nasz rodzimy Poznań Motor Show odbędzie się od 7 do 10 kwietnia 2022 roku.

Źródło: The Verge