Ubrania MEDICINE w góry. Powstały we współpracy z TPN

Co łączy Tatrzański Park Narodowy i markę MEDICINE? Na pierwszy rzut oka niezbyt wiele, jednak dzięki tej współpracy powstała nowa kolekcja ubrań, która nawiązuje do naszej rodzimej i cudownej natury. Akcesoria i ubrania Medicine x TPN oferują bogate wzornictwo i oddają hołd polskim górom!

Ubrania MEDICINE x TPN. Nowa kolekcja w hołdzie natury

Nowa kolekcja MEDICINE x TPN jest skierowana do każdego, jednak została stworzona przede wszystkim z myślą o miłośnikach Tatr i polskiej natury. Bogate wzornictwo ubrań i akcesoriów wchodzących w skład nowej kolekcji nawiązuje do nietuzinkowej flory i fauny, jaką możemy spotkać w naszym kraju i jest hołdem dla przyrody.

Nowa kolekcja to coś dla fanów górskich szlaków!

Współpraca pomiędzy Tatrzańskim Parkiem Narodowym i marką MEDICINE pozwala zbliżyć się do natury, co sprawia, że ubrania i akcesoria z nowej kolekcji są świetnym wyborem do górskich przechadzek. Jeśli chcesz poznać tajemnice górskich szlaków, dowiedzieć się, jakie życie prowadzi niedźwiedź albo dlaczego szarotka alpejska jest tak wyjątkowa – wybierz najnowszą kolekcję MEDICINE x TPN!

Ucz się będąc stylowym

Styl, jaki oferuje najnowsza kolekcja powstała przy współpracy marki MEDICINE i Tatrzańskiego Parku Narodowego to jedno, jednak ubrania te oferują także aspekt edukacyjny! Na każdej metce, jaką znajdziecie na produktach z tej kolekcji, marka odzieżowa oraz TPN, wspólnie umieścili informacje dotyczące zwierząt i roślin, które można spotkać w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Na metce każdego produktu z kolekcji znajdziemy informacje na temat roślin i zwierząt, które możemy spotkać w TPN!

Tatry uwielbiane są przez turystów na całym świecie, a w Polsce są prawdziwym skarbem. Teraz wspinaj się po nich w niecodziennym stylu, pamiętając jednocześnie o bezpieczeństwie. Dołącz do tej niezwykłej przygody i poznaj piękno rodzimego krajobrazu!

Źródło: Opr. wł./info. prasowa