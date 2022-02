Tesla ma problem! Autopilot łamie przepisy!

Samochody Tesla to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie samochodów na swieci. Wpływa na to wykorzystanie autopilota, który pozwala na autonomiczne poruszanie się po drogach. Okazuje się, że w przypadku ponad 50 tysięcy pojazdów, łamie on przepisy!

Błąd w oprogramowaniu stwarza niebezpieczeństwo

Samo jeżdżące samochody jeszcze kilkanaście lat temu były wymysłem scenarzystów filmów sci-fi. Tesla, amerykański producent wizję tę przekuł w rzeczywistości o wprowadził na rynek samochody, które mogą poruszać się samodzielnie po drogach. Opcja ta wykorzystywana jest głównie na autostradach i w większości przypadków działa bardzo dobrze.

Przeczytaj także: Tesla pozywa vlogera za fałszowanie usterek w Model 3

Tesla jest pierwszym producentem samochodów produkowanych na masową skalę, która korzysta z takiego rozwiązania. Jest to bardzo futurystyczny sposób prowadzenia pojazdu, który w przyszłości trafi do większej ilości producentów. Okazuje się, że autopilot też może łamać przepisy, a wszystko przez złe zaprogramowanie! Samochody wykonują ruch, który w większości krajów jest całkowicie zabroniony.

Autopilot Tesla wykonuje manewr zabroniony w większości krajów

Producent wezwał do serwisu 53822 pojazdów, które posiadają źle zaprogramowanego autopilota. Wszystkie samochody posiadają oprogramowanie samodzielnej jazdy FSD. Auta Tesla najwyraźniej nie zatrzymują się przed znakiem STOP, a cały czas się toczą, co stwarza ryzyko kolizji. Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ostrzegała producenta przed wprowadzeniem profili operacyjnych do funkcji FSD, i jak widać słusznie.

Tesla dodała do nowej wersji oprogramowania FSD profile jazdy. Można było wybrać trzy profile – Chill, Average i Assertive. Ostatnia opcja prezentuje bardzo agresywny styl jazdy, w tym częste zmiany pasów, czy brak całkowitego zatrzymania się przed znakiem STOP. Przed zwolnieniem system wykonuje kilka testów. Skrzyżowanie, do którego zbliża się auto, musi być ograniczone do 50 km/h lub mniej z obu stron, a w okolicach nie może znajdować się żadna osoba, rower, czy pies. Cały obszar musi być też dobrze widoczny. Jeśli wszystkie te warunki są spełnione, auto będzie się toczyć przez znak STOP.

Źródło: The Guardian