Tesla w Biedronce brzmi jak abstrakcja, jednak produkty producenta trafiają do popularnej sieci sklepów w Polsce. Jeśli jednak przez chwile myśleliście, że do marketu trafią samochody amerykańskiego producenta, to chłodzimy zapędy, ponieważ chodzi tutaj o coś zupełnie innego!

Ciekawa oferta sieci sklepów

Zakup Tesli może wydawać się drogi, zwłaszcza że mówimy tutaj o nowoczesnych samochodach, które przecież potrafią jeździć same. Niemniej jednak chciałbym napisać, że samochody Tesla w Biedronce będą wkrótce dostępne, to jednak nie mogę tego zrobić, ponieważ do sieci sklepów trafi urządzenie czeskiej marki, skierowane do właścicieli kotów lub psów.

Przeczytaj także: Z TP-Link Tapo nie wpuścisz do domu osób, których nie lubisz

Tak, czeska marka Tesla zajmuje się produkcją inteligentych urządzeń do domu, które mają ułatwić nam życie i zapewnić bezpieczeństwo. Mowa tutaj o kamerach, oczyszczaczach powietrza czy, jak w tym przypadku, automatycznemu dozownikowi karmy dla kota lub psa. Tesla w Biedronce będzie tania.

Tesla w Biedronce i to w bardzo dobrej cenie

Tesla Smart Pet Feeder to automatyczny dozownik karmy suchej dla kota, który w sklepie Biedronka został mocno przeceniony. Jego nominalna cena to 549 złotych, jednak to urządzenie będzie kosztowało nas tylko 399 złotych! Urządzenie pomieści maksymalnie 4 kilogramy karmy.

Tesla w Biedronce! Będzie naprawdę tanio, więc się spiesz!

Częstotliwość podawania jedzenia naszym pupilom możemy ustawić za pomocą dedykowanej aplikacji Tesla Smart, która dostępna jest zarówno na urządzenia z Androidem, jak i z mobilnym systemem Apple. Porcja podawanej karmy również jest regulowana. Urządzenie obsługuje Wi-Fi (2,4 GHz). Promocja potrwa do 29 października 2023 roku, a po upłynięciu tego okresu, cena dozownika jedzenia powróci do swojej pierwotnej wersji.

Tesla w Biedronce! Będzie naprawdę tanio, więc się spiesz!

Źródło: Biedronka