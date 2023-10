Z TP-Link Tapo nie wpuścisz do domu osób, których nie lubisz

Jeśli nieproszony gość pojawi się na progu twojego domu, to z wideodzwonkiem TP-Link Tapo szybko będziesz mógł zaszyć się w domowym zaciszu i udawać, że nikogo nie ma! Oczywiście głównym atutem urządzenia jest bezpieczeństwo, którego nigdy za wiele.

TP-Link Tapo – wygoda i bezpieczeństwo

Wideodzwonek do drzwi Tapo D230S1 z zasilaniem bateryjnym od firmy TP-Link to urządzenie, które zagwarantuje nam większe bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie także komfort, dzięki niezwykle prostej instalacji urządzenia bez ingerencji w infrastrukturę budynku czy ogrodzenia, ale również aż do 180 dni nieprzerwanej pracy! Tak długi czas pracy gwarantuje akumulator o pojemności 6700 mAh.

TP-Link Tapo D230S1 został wyposażony w slot na kartę microSD, dzięki któremu z łatwością będziemy mogli zapisywać, odtwarzać i kopiować nagrane materiały wideo. Karta znajduje się w dołączonym do zestawu hubie. To jednak nie wszystko, ponieważ urządzenie ma połączenie z chmurą Tapo Care. Urządzenie będzie działać sprawnie niezależnie od pogody, ponieważ posiada ono certyfikat IP68.

Wysoka jakość zawsze i wszędzie

Wideodzwonek TP-Link Tapo D230S1 oferuje bardzo dobrą specyfikację, która gwarantuje wysoką jakość nagrań. Obiektyw zamontowany w urządzeniu ma 5MP i rejestruje obraz w jakości 2K, na pokładzie znalazła się także dioda doświetlająca oraz przetwornik Starlight. To nie wszystko, ponieważ dzwonek oferuje kąt widzenia na poziomie 160 stopni, a także podgląd na żywo w formacie 4:3 w dedykowanej aplikacji. To pozwala na oglądanie gości od stóp do głów, nawet jeśli stoją metr od dzwonka. Takie proporcje obrazu sprawiają, że dzwonek pokazuje zdecydowanie bardziej szczegółowy obraz niż inne urządzenia tego typu w formacie 16:9.

Oczywiście dzwonek został wyposażony we wbudowany mikrofon oraz głośnik, co pozwala na dwukierunkową komunikację z osobą znajdującą się przy bramie czy drzwiach. Tapo D230S1 daje możliwość nagrania i odtworzenia wiadomości głosowej, co usprawnia komunikację z gośćmi. Najciekawszą funkcją wydaje się system rozpoznawania twarzy oraz samochodów. Jeśli pod naszą bramą pojawi się nieznajomy, dzwonek wyśle na smartfon właściciela powiadomienie push, a w razie kradzieży uruchomi alarm, który pozwoli na szybką reakcję.

Dzwonek TP-Link Tapo będzie dostępny w sprzedaży, a jego cena detaliczna będzie wynosić ok. 490 złotych. Urządzenie objęte jest 2-letnia gwarancją producenta.

Źródło: info. prasowe/TP-Link