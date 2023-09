Miałem okazję przetestować nowość popularnego amerykańskiej firmy zajmującej się elektroniką użytkową. Mowa o Belkin SoundForm Pulse. Są to bezprzewodowe słuchawki douszne z ANC, czyli aktywną redukcją szumów. Czy są na tyle dobre, by wydać na nie aż 120 dolarów? Podaję cenę w USD, gdyż nie widziałem ich jeszcze w polskiej dystrybucji. Tak czy inaczej, sprawdźmy to. Dodam jeszcze, że teraz można uzyskać 15% zniżki kupując je na stronie Belkin. A to oznacza, że kupicie je za około 100 dolców. Nadal drogo, chociaż może z drugiej strony będą na tle dobre, że warto? Przekonajmy się o tym.

Jeśli chodzi o słuchawki jestem wybredny. Czy mogę się nazwać audiofilem? Nie, aż tak to nie. Po prostu, lubię czysty dźwięk. A do dobrej jakości przyzwyczaiły mnie chociażby słuchawki Denon AH-MM400 oraz wybitne audio Bowers&Wilkins w Volvo. Dlatego jeśli słuchawki są droższe (a nie tak jak budżetowy model Niceboy HIVE Podsie 3) oczekuję od nich przyzwoitego dźwięku. Czy taki zagwarantują mi testowane słuchawki Belkin SundForm Pulse? Czas to sprawdzić, ale najpierw zerknijmy na specyfikację techniczną. Nie będzie to łatwe, ponieważ producent nie bardzo chce się pochwalić tym, co znajduje się “wewnątrz” słuchawek.

Test Belkin SoundForm Pulse. Bezprzewodowe słuchawki douszne z ANC.

Specyfikacja techniczna Belkin SoundForm Pulse

Przetworniki: 7 mm

Czas pracy: 7 godzin słuchawki, 28 godzin z wykorzystaniem etui

Bateria: etui 520 mAh, słuchawki 45 mAh

Stopień ochrony: IPX5

Funkcje: Bluetooth 5.0, ANC, łączność USB typu C, wsparcie Google Fast Pair (GFPS)

W zestawie oprócz słuchawek i etui znajdziemy także przewód USB typu C, gumki różnego rozmiaru oraz skróconą instrukcję obsługi. Jak widać, zawartość opakowania jest standardowa jak na tego typu urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta.

Test Belkin SoundForm Pulse. Bezprzewodowe słuchawki douszne z ANC.

Jakość wykonania słuchawek oraz etui

Słuchawki są wykonane z bardzo dobrej jakości materiału. Na zewnętrznej części umieszczono przyciski dotykowe, za pomocą których sterujemy muzyką, połączeniami oraz aktywujemy wyciszenie szumów. Są trochę zbyt czułe – wielokrotnie zdarzało mi się zastopować piosenkę, kiedy chciałem znaleźć “odpowiednią pozycję” słuchawki w moim uchu. Na słuchawkach ulokowano również diodę informującą o stanie pracy oraz logo producenta – na każdej z nich. Wizualnie przypominają mi AirPods Pro 2, które testowaliśmy jakiś czas temu. Z resztą, nie oszukujmy się – wiele modeli jest do siebie podobnych.

Test Belkin SoundForm Pulse. Bezprzewodowe słuchawki douszne z ANC.

Etui, które jest również powberbankiem wykonano już nieco gorzej niż słuchawki. Zacznę od tego, że na górze – na klapce – umieszczono logo firmy. Na froncie znajduje się dioda informująca nas o stanie naładowania akumulatora. Z tyłu mamy port USB typu C do ładowania baterii. Od spodu szereg informacji na temat testowanego modelu. Klapka etui ma wbudowany magnes blokujący przypadkowe otwieranie.

Test Belkin SoundForm Pulse. Bezprzewodowe słuchawki douszne z ANC.

Dlaczego uważam, że etui nie jest do końca wykonane poprawnie? Mam sporo uwag do zawiasu, który wykorzystał producent. Bardzo się wygina, nie wyczuwam w nim solidnej jakości materiału. Obawiam się, że jeśli ktoś mocniej go wygnie, może się ułamać. Do tego podczas ruchów potrafi skrzypieć, co negatywnie wpływa na “odbiór” tego elementu. Jeśli te słuchawki kosztują faktycznie 120 dolarów i mają taki problem, wydaje mi się, że producent powinien nad tym popracować.

Codzienne użytkowanie słuchawek Belkin SoundForm Pulse – jakość dźwięku

Nie ukrywam, słuchawki grają dobrze ale… no właśnie. Brakuje im dużo do ideału. Nie oczekuję od nich najwyższej jakości – to normalne. Nie jest to model dla najbardziej wymagających. Jest po prostu dobrze. Chociaż słuchając muzyki często brakowało mi mocy w tonach wysokich. Bas był miękki, bardzo przyjemny, jednak za bardzo górował nad resztą tonów. I co ciekawe, to było niezależnie od rodzaju muzyki. Z racji tego, że tony niskie przeważały, najprzyjemniej słuchało mi się muzyki elektronicznej i R&B. Nieco gorzej wypadała muzyka klasyczna, jazz czy country. Rock i metal również dość przeciętnie. Całokształtem daję 3+ w skali szkolnej.

Test Belkin SoundForm Pulse. Bezprzewodowe słuchawki douszne z ANC.

Używanie słuchawek jest komfortowe. Jako jedne z nielicznych pasują do moich uszu. Mamy trzy rodzaje gumek, dzięki czemu każdy znajdzie te idealne dla siebie. Nieco narzekałem na to, że można przypadkowo zastopować piosenkę, ponieważ dotyk jest zbyt czuły – to fakt. Ostatecznie jednak stwierdzam, że lepiej gdy jest czuły, niż jakbym miał irytować się, że naciskam go kilka razy i słuchawka nie reaguje.