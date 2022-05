The Lord of the Rings Heroes of Middle earth nową grą od EA z uniwersum Władcy Pierścieni. Tylko, że…

Fani uniwersum stworzonego przez J. R. R Tolkina mają sporo powodów to świętowania. We wrześniu na platformie Prime Video zadebiutuje serial pod tytułem „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. Teraz okazuje się, że EA tworzy grę RPG właśnie z tego świata. Jeśli jednak liczyliście na duży tytuł AAA, to mamy dla was smutną wiadomość. The Lord of the Rings Heroes of Middle earth to gra RPG przeznaczona na urządzenia mobline.

Nowa gra z uniwersum Władcy Pierścieni wkrótce trafi na rynek

Uniwersum Śródziemia jest bardzo rozległe i twórcy mogą mieć dużo do powiedzenia w kwestii tworzenia swoich historii. J. R. R Tolkien zadbał o to, aby wszystkie stworzenia, które żyją na jego ziemiach, były ciekawe i posiadały własne, charakterystyczne atrybuty. Mogłoby się wydawać, że jest to idealne uniwersum do tworzenia gier, zwłaszcza tych AAA.

Kadr z filmu Władca Pierścieni.

Tak jednak nie jest. Od dawna nie widzieliśmy zapierającej dech w piersiach gry, która opiera się na tym, co opowiada „Władca Pierścieni”. Można tutaj chyba wyróżnić dwie części Shadow of Mordor czy też stworzony przez EA real-time strategy Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie. „Elektronicy” ogłosili, że ponownie wezmą na swój warsztat dzieło J. R. R Tolkiena i ogłosili, że tworzą grę The Lord of the Rings Heroes of Middle earth.

The Lord of the Rings Heroes of Middle earth trafi na smartfony i tablety

Plus jest taki, że miłośnicy świata Władcy Pierścieni będą mieli kolejny tytuł, w który będzie można grać. Minus jest jednak taki, że jest to gra, która trafi na urządzenia mobilne. EA określa nadchodzący tytuł jako grę RPG z elementami kolekcjonerskimi. Opracowaniem gry The Lord of the Rings Heroes of Middle earth zajmie się studio Capital Games, który odpowiada za taki tytuł jak Star Wars: Galaxy of Heroes. Gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen zyskała bardzo dużą popularność na świecie.

The Lord of the Rings Heroes of Middle earth będzie pozwalała wybrać postacie znane nie tylko z serii „Władca Pierścieni”, ale również „Hobbita”. Postacie, które zdobędziemy, będzie można wystawić do walki z CPU lub z innymi graczami. Gra ma prezentować się bardzo dobrze pod względem wizualnym i będzie posiadać filmowe animacje i grafiki. Tak przynajmniej zapewnia Malachi Boyle, wiceprezes EA ds. gier mobilnych RPG.

Źródło: Polygon