Tidal drożeje. 26,99 zł za muzykę to nowa norma. Zostaniesz?

Subskrypcje miały ułatwić życie, ale coraz częściej zaczynają przypominać comiesięczny test cierpliwości portfela. Netflix, Spotify, YouTube, chmura, aplikacje, gry, gazety, narzędzia do pracy — wszystko kosztuje niewiele osobno, ale razem robi się z tego konkretna kwota. Teraz do listy usług, które sięgają głębiej do kieszeni użytkownika, dołącza Tidal. Serwis poinformował subskrybentów, że od pierwszego okresu rozliczeniowego po 3 sierpnia cena podstawowej subskrypcji wzrośnie do 26,99 zł miesięcznie. To nie jest ogromna podwyżka w skali jednego miesiąca, ale w świecie cyfrowych abonamentów każdy kolejny rachunek zaczyna mieć znaczenie. Zwłaszcza gdy użytkownik musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jakość dźwięku i wsparcie artystów są warte wyższej ceny?

Nowa cena Tidal. Na zdjęciu Christina Aguilera. Źródło zdjęcia: Tidal.

Tidal podnosi cenę. Czy zapłacimy dużo?

Tidal poinformował użytkowników, że od pierwszego okresu rozliczeniowego po 3 sierpnia cena usługi wzrośnie do 26,99 zł miesięcznie. To oznacza podwyżkę podstawowego planu, który przez ostatnie lata był jednym z mocniejszych argumentów za wyborem tej platformy, szczególnie dla osób ceniących jakość dźwięku.

W komunikacie do subskrybentów firma podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o dostęp do muzyki, ale również o wspieranie artystów, twórców i właścicieli praw autorskich. To komunikat przewidywalny, ale logiczny. Streaming muzyczny od lat działa w napięciu między wygodą użytkownika, ceną usługi i realnym wynagrodzeniem ludzi, którzy tworzą katalog słuchany przez miliony osób.

Dla użytkownika najważniejszy będzie jednak rachunek. 26,99 zł miesięcznie to nadal kwota niższa niż jeden lunch w centrum dużego miasta, ale w zestawie z innymi subskrypcjami robi się z tego kolejny stały koszt. Rocznie mówimy już o 323,88 zł. I właśnie dlatego wielu użytkowników zacznie teraz porównywać, czy Tidal nadal jest dla nich najlepszym wyborem.

Nowa cena Tidal. Źródło zdjęcia: Tidal.

Pierwsza taka zmiana od trzech lat

Tidal tłumaczy, że to pierwsza zmiana ceny podstawowej subskrypcji od trzech lat. W świecie streamingu to długi okres. Koszty licencji, infrastruktury, technologii, aplikacji i rozwoju platformy rosną, a serwisy muzyczne coraz częściej testują granice tego, ile użytkownik jest gotów płacić za wygodę.

Nie jest tajemnicą, że rynek subskrypcji dojrzewa. Jeszcze kilka lat temu kluczowe było przyciąganie użytkowników niską ceną, promocjami i obietnicą dostępu do wszystkiego za niewielką miesięczną opłatę. Dziś serwisy coraz częściej sprawdzają, kto zostanie mimo podwyżki. Tidal nie jest tu wyjątkiem. Raczej wpisuje się w szerszy trend: cyfrowe usługi przestają być „tanie z zasady”.

W przypadku Tidala argumentem pozostaje jakość dźwięku, brak reklam, odsłuch offline i katalog muzyczny, który dla wielu osób jest wystarczający, by płacić dalej. Ale decyzja przestaje być automatyczna. Przy nowej cenie użytkownik może zadać sobie bardzo męskie i bardzo praktyczne pytanie: czy ja naprawdę korzystam z tego na tyle często, żeby co miesiąc płacić bez mrugnięcia?

Wsparcie artystów czy kolejna podwyżka subskrypcji?

Tidal od lat buduje markę wokół jakości muzyki i bardziej uczciwego podejścia do artystów. W mailu do użytkowników również pojawia się ten argument. Firma pisze, że zmiana ma pomóc sprawiedliwie wspierać artystów oraz podmioty posiadające prawa autorskie stojące za muzyką, której słuchamy.

Brzmi dobrze. I trudno się z tym spierać na poziomie idei. Muzyka nie powstaje za darmo. Artyści, producenci, realizatorzy, autorzy tekstów, kompozytorzy i wydawcy powinni zarabiać. Problem polega na tym, że użytkownik końcowy coraz częściej widzi nie wielką misję, lecz kolejną podwyżkę w kolejnym abonamencie.

To nie oznacza, że Tidal nie ma racji. Oznacza tylko, że rynek wchodzi w etap zmęczenia subskrypcjami. Każda usługa osobno ma sens. Razem zaczynają wyglądać jak cyfrowy czynsz. Muzyka, filmy, seriale, sport, gry, aplikacje, chmura, narzędzia do pracy — wszystko jest „tylko za kilkadziesiąt złotych”. A potem okazuje się, że miesięcznie odpływa kilkaset. Dlatego podwyżka Tidala może być dla wielu osób impulsem do przeglądu subskrypcji. Nie z gniewu. Raczej z rozsądku.

Źródło zrzutu ekranowego: Tidal.

Co możesz zrobić, jeśli nie chcesz płacić więcej?

Firma jasno informuje, że użytkownik może anulować subskrypcję przed wejściem nowej ceny w życie. Jeśli nie podejmie żadnych działań, usługa będzie kontynuowana w nowej cenie, a dalsze korzystanie z Tidala po zmianie warunków będzie oznaczało zgodę na nową stawkę. To ważne, bo wiele osób ignoruje takie maile, a później dziwi się wyższej opłacie na koncie. Tutaj zasada jest prosta: jeśli chcesz zostać, nie robisz nic. Jeśli nie akceptujesz ceny 26,99 zł miesięcznie, musisz anulować usługę przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego po 3 sierpnia.

Marka przypomina, że rezygnacji można dokonać z poziomu konta użytkownika albo przez kontakt ze wsparciem. To standardowa procedura, ale warto zrobić to wcześniej, a nie w dniu pobrania płatności. Subskrypcje mają tę niewygodną cechę, że najłatwiej pamiętamy o nich dopiero wtedy, gdy pieniądze już znikną z konta.

Tidal kontra Spotify, YouTube Music i Apple Music

Po podwyżce abonament wchodzi cenowo w bezpośrednie starcie ze Spotify. 26,99 zł miesięcznie za podstawowy plan przestaje być argumentem „taniej niż konkurencja”, a zaczyna być pytaniem o charakter usługi. Spotify nadal wygrywa algorytmami, playlistami, podcastami i tym, że „mają je wszyscy”. YouTube Music kusi przede wszystkim ludzi, którzy i tak żyją w YouTube — wtedy dopłata do YouTube Premium może mieć więcej sensu niż sama muzyka. Apple Music najlepiej pasuje do użytkowników iPhone’ów, Maców, AirPodsów i całego ekosystemu Apple, bo działa tam po prostu najwygodniej.

Tidal zostaje więc wyborem bardziej świadomym: dla kogoś, kto stawia na jakość dźwięku, albumowe słuchanie i mniej masowy charakter aplikacji. Po nowej cenie nie jest już oczywistą okazją. Jest usługą dla tych, którzy naprawdę wiedzą, dlaczego z niej korzystają.

Swoją drogą, wiedziałeś, że Spotify ma playlisty dla psów?

Tidal DJ bez zmian

Ciekawym elementem komunikatu, który otrzymałem jest informacja dla DJ-ów. Marka podkreśla, że subskrypcja Tidal DJ, integrująca się z oprogramowaniem DJ-skim i dająca dostęp do milionów utworów w takiej konfiguracji, pozostaje bez zmian cenowych.

To pokazuje, że podwyżka dotyczy przede wszystkim podstawowego doświadczenia użytkownika, czyli klasycznego słuchania muzyki. DJ-e, którzy wykorzystują Tidal jako narzędzie pracy albo element swojej konfiguracji, na razie nie dostają dodatkowego kosztu.

Dla zwykłego użytkownika nie zmienia to jednak sedna sprawy. Podstawowy Tidal będzie kosztował więcej. Jeśli używasz go codziennie, różnica może być akceptowalna. Jeśli odpalasz aplikację raz na jakiś czas, może właśnie dostałeś pretekst, żeby policzyć, czy nadal warto.

Czy Tidal nadal się opłaca?

Odpowiedź zależy od tego, jak słuchasz muzyki. Jeśli masz dobre słuchawki, system audio w domu, korzystasz z odsłuchu offline, robisz playlisty, słuchasz albumów, a jakość dźwięku faktycznie ma dla Ciebie znaczenie, Tidal nadal może być rozsądnym wyborem. W takim scenariuszu 26,99 zł miesięcznie nie jest dramatem, tylko ceną za usługę, której naprawdę używasz.

Jeśli jednak muzyka leci u Ciebie głównie w tle, w aucie, na tanich słuchawkach Bluetooth albo podczas sprzątania, różnica między serwisami może mieć mniejsze znaczenie. Wtedy zaczyna wygrywać wygoda, ekosystem, rekomendacje, integracja z telefonem i cena. A na tym polu konkurencja jest mocna.

Najważniejsze jest jedno: nie wybieraj serwisu muzycznego z przyzwyczajenia. W 2026 roku warto raz na jakiś czas zrobić audyt własnych subskrypcji. Zobaczyć, czego naprawdę używasz, za co płacisz i co tylko udaje, że jest niezbędne.

Co o tym sądzę?

Tidal drożeje do 26,99 zł miesięcznie i nie jest to koniec świata. To nadal stosunkowo niewielka kwota za dostęp do ogromnej biblioteki muzyki, dobrej jakości dźwięku i wygody słuchania bez reklam. Problem nie leży więc wyłącznie w samym Tidalu. Problem leży w tym, że każda kolejna subskrypcja zaczyna coraz wyraźniej walczyć o miejsce w miesięcznym budżecie.

Dla świadomego słuchacza Tidal nadal ma sens. Szczególnie jeśli jakość dźwięku, albumowe słuchanie i wsparcie artystów są dla niego ważniejsze niż najniższa możliwa cena. Dla użytkownika, który traktuje muzykę jako tło, podwyżka może być momentem, w którym warto rozejrzeć się po rynku albo przynajmniej sprawdzić, czy naprawdę korzysta z usługi.

Najgorsze, co można zrobić, to nie zrobić nic z własnej nieuwagi. Jeśli Tidal jest Twoim codziennym źródłem muzyki, prawdopodobnie zostaniesz. Jeśli nie, anulowanie subskrypcji przed wejściem nowej ceny będzie po prostu rozsądną decyzją. Cyfrowy komfort kosztuje coraz więcej. Tidal tylko przypomniał nam o tym głośniej.