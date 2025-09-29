Julia Wieniawa rusza w trasę koncertową „Światłocienie Tour 2025”, a razem z nią… Uber One. Tym razem to coś więcej niż zwykły koncert – bo aż siedmiu subskrybentów Uber One wraz z osobami towarzyszącymi otrzyma niepowtarzalną szansę, by nie tylko wejść na wydarzenie za darmo, ale też spotkać artystkę osobiście. Brzmi jak marzenie? To właśnie esencja Uber One Experience Program.

Światłocienie Tour 2025 – Julia Wieniawa. Źródło zdjęcia: Profil Julii Wieniawy na Facebooku.

Uber One Experience – muzyka, emocje i spotkanie z gwiazdą

Wyjątkowe wydarzenia często kojarzą się z biletami VIP, drogimi pakietami i długimi kolejkami. Tu jest inaczej. Uber One Experience to coś, czego nie da się kupić. Spotkania Meet & Greet z Julią Wieniawą odbywają się tylko dzięki tej inicjatywie – i są dostępne wyłącznie dla wybranych subskrybentów.

Przed każdym koncertem w trasie „Światłocienie Tour 2025” siedmiu szczęśliwców będzie mogło spotkać artystkę w kameralnej atmosferze. To moment, by zamienić kilka słów, zrobić wspólne zdjęcie, zdobyć autograf albo po prostu zapytać Julię o coś, co od dawna siedzi w głowie.

Światłocienie Tour 2025 – Uber One Icon

Jak dołączyć do grona wybranych?

Zasady są proste i całkiem przyjemne. Aby mieć szansę na udział w tym niezwykłym wydarzeniu, wystarczy:

Być subskrybentem Uber One. Zrobić co najmniej dwie z trzech rzeczy: zamówić przejazd w aplikacji Uber, zamówić jedzenie lub zakupy przez Uber Eats, albo nadać paczkę z Uber Dostawa. Wypełnić ten formularz zgłoszeniowy, wskazując miasto koncertu.

Spośród zgłoszeń zostanie wybranych siedmiu laureatów. Każdy z nich zabierze ze sobą osobę towarzyszącą, a oprócz samego spotkania otrzyma też darmowe wejście na koncert.

„Światłocienie Tour 2025” – gdzie i kiedy?

Trasa obejmuje siedem dużych miast i obiecuje naprawdę intensywną dawkę muzycznych emocji:

2 października – Kraków

3 października – Łódź

4 października – Gdańsk

11 października – Warszawa

16 października – Wrocław

19 października – Poznań

23 października – Katowice

Każde z tych miast stanie się na chwilę sceną nie tylko dla samej Julii, ale też dla fanów, którzy dzięki Uber One Experience przeżyją coś absolutnie wyjątkowego.

Światłocienie Tour 2025 – Julia Wieniawa. Źródło zdjęcia: Profil Julii Wieniawy na Facebooku.

Dlaczego Uber One?

Jeśli do tej pory myśleliście, że Uber One to po prostu abonament na tańsze przejazdy – czas zmienić zdanie. To pierwszy w Polsce pakiet, który łączy korzyści z zamówień i transportu. Subskrybenci mogą liczyć m.in. na:

0 zł za dostawę w Uber Eats i do 50% zniżki na opłaty serwisowe,

do 15% cashbacku w formie Uber One Credits za przejazdy,

dostęp do najlepiej ocenianych kierowców,

a także ekskluzywne promocje i przeżycia w ramach Uber One Experience.

To ostatnie to prawdziwa wisienka na torcie – bo nagle zwykły dzień zamienia się w coś, czego się nie spodziewasz. Od lotu helikopterem, przez kulisy topowych wydarzeń, aż po… spotkanie z gwiazdą w trasie koncertowej.

Spotkanie, którego nie da się kupić

Kto choć raz marzył o tym, by spotkać swojego idola twarzą w twarz, wie, jak wyjątkowe to doświadczenie. Wieniawa nie kryje, że kontakt z fanami to dla niej ważny element całej trasy. Dzięki Uber One Experience fani nie muszą stać pod sceną w tłumie, żeby poczuć bliskość – dostają szansę na prawdziwe spotkanie, rozmowę i wspólne chwile.

Uber One Experience – emocje na wyciągnięcie ręki

Współpraca Julii Wieniawy i Uber One to coś więcej niż sponsoring trasy. To partnerstwo, które realnie przekłada się na doświadczenia fanów. Dzięki programowi Uber One Experience zwykły abonament zmienia się w przepustkę do czegoś niezwykłego – a każdy przejazd czy zamówienie może być biletem do wyjątkowych przeżyć.

Dla wielu osób będzie to szansa życia – bo nie tylko zobaczą Julię na scenie, ale też poznają ją osobiście.

Podsumowanie

„Światłocienie Tour 2025” to nie tylko koncerty, ale cała podróż przez muzykę, emocje i wyjątkowe spotkania. A Uber One Experience sprawia, że ta podróż staje się jeszcze bardziej osobista. Jeśli jesteś subskrybentem – masz już połowę drogi za sobą. Reszta zależy od odrobiny szczęścia i zgłoszenia się do programu.

Bo w końcu – czy można wyobrazić sobie coś lepszego niż wieczór spędzony na koncercie i rozmowa z samą Julią Wieniawą?