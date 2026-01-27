Sony wskrzesza gramofony – nowe modele bez kabli!

PS-LX3BT i PS-LX5BT to dwie nowości marki Sony. Nowe gramofony mają oferować użytkownikowi nie tylko wysoką jakość dźwięku, do której przedsiębiorstwo nas przyzwyczaiło, ale również łączność bezprzewodową i, co równie ważne, efektowny design, który cieszy oko.

Sony wprowadza do oferty nowe gramofony. Na zdjęciu LX5BT.

Winyl wiecznie żywy! W branży modowej widać od czasu do czasu, że jakiś styl wraca. Może to niekoniecznie dobre porównanie, ale na przykładzie gramofonów widać, że że w dziedzinie związanej z muzyką pojawia się coraz większe zainteresowanie winylami. Nic dziwnego – czarna płyta oferuje autentyczne brzmienie, bogate w szczegóły. Dlatego marka Sony wprowadzi do swojej oferty dwa gramofony: PS-LX3BT i PS-LX5BT. Podobno mają sprostać wymaganiom audiofilów, ale „zwykły śmiertelnik” również będzie zadowolony z ich zakupu.

Nowe gramofony Sony – co oferują klientowi?

Co prawda są to dwa różne urządzenia, jednak mają kilka cech wspólnych. Przede wszystkim mowa o łączności Bluetooth zgodnej z technologiami takimi jak aptX, aptX Adaptive czy Hi-Res Wireless Audio. W praktyce ma to oznaczać wysoką jakość dźwięku i szczegółowość – również w przypadku łączności bezprzewodowej, a nie tylko tej opierającej się o przewody. Do tego oba modele mają wysokiej jakości wkładkę gramofonową, trzy poziomy wzmocnienia, a także aluminiowy talerz.

Plusem jest także zastosowanie z jednej strony klasycznej, a z drugiej jakże niezbędnej przezroczystej pokrywy, która ma zapewnić stabilność i ochronę naszych płyt winylowych. Jeśli chodzi o kwestie związane z „czarnymi plackami”, mamy dwa wybory prędkości: 33⅓ i 45 obrotów na minutę. Możemy korzystać z płyt o średnicy 7 jaki. 12 cali.

Gramofony z łącznością Bluetooth. Na zdjęciu Sony LX3BT.

Sony PS-LX3BT – jeśli chcesz wejść do świata vinyli

Jeśli chodzi o gramofony dla początkujących fanów świata płyt winylowych, warto zerknąć w kierunku tego modelu. Jest bardzo prosty w obsłudze, a jego design cechuje prostota i minimalizm, co sprawia, że będzie pasował do wielu wnętrz. Producent zastosował tu tak zwany przedwzmacniacz gramofonowy oraz zintegrowany przewód audio. Dzięki temu możemy wręcz natychmiast rozpocząć słuchanie utworów. Według Sony, model PS-LX3BT ma wydobywać z płyt (o ile mogę to tak określić) ciepły, analogowy dźwięk – charakterystyczny dla winyli. Jego kolejnym atutem jest płynne prowadzenie igły. Wszystkie te cechy sprawiają, że jeśli chodzi o gramofony, ten idealnie sprawdzi się podczas codziennego słuchania.

Gramofon z Bluetooth – Sony LX3BT.

Sony PS-LX5BT

Wymagający użytkownicy powinni zainteresować się modelem PS-LX5BT. Jest to opcja z lepszą jakością dźwięku. Co marka Sony zrobiła, by audiofile byli zadowoleni? Przede wszystkim mamy sztywną, jednoczęściową obudową oraz aluminiowe ramie. Do tego dochodzi gumowa mata i specjalnie zaprojektowany schemat obwodów – wszystko po to, by tłumić wibracje oraz zapewnić słuchaczowi przestrzeń i bogaty dźwięk, bo przecież tego oczekują najbardziej wymagający użytkownicy. Plusem są również pozłacane gniazda, które w przypadku połączeń przewodowych mają zagwarantować wysoką jakość przesyłu.Tak jak w przypadku drugiego modelu, tak i tu pod względem designu króluje minimalizm, czego efektem ma być harmonia z każdym wnętrzem.

Bezprzewodowy odsłuch winyli? Tak, to oferuje Sony PS-LX5BT.

Czy winyl może być naprawdę bezprzewodowy?

Wiele osób może zastanawiać się: jak to, winyl z bezprzewodowego gramofonu? Przecież to oznacza znaczny spadek jakości dźwięku. Tak, tak mogło być kilka lat temu, ale nie teraz, gdy technologia bezprzewodowego przesyłu danych poszła do przodu nie o krok, a o kilometr. Dziś nie ma tak dużych opóźnień jak kiedyś, nie ma strat, a więc łączność Bluetooth wcale nie musi oznaczać pogorszenia jakości dźwięku, absolutnie! Ba, nawet można śmiało stwierdzić, że ta technologia niesie same korzyści. Nie musisz martwić się o wiecznie plączące się przewody, tylko ustawiasz gramofon tam, gdzie chcesz, a kolumny w zupełnie innym miejscu. Oczywiście, jeśli będziesz chciał, PS-LX3BT i PS-LX5BT podłączysz za pomocą kabla – nie ma problemu.

Tak czy inaczej, chyba lepszym wyborem będzie jednak zastosowanie technologii Bluetooth, prawda? Tym bardziej, że Sony chwali się również technologiami aptX czy Hi-Res Audio Wireless. To producent znany z dobrej jakości audio, więc możemy mu raczej wierzyć. Nasuwa się tylko pytanie: ile kosztują nowe gramofony Sony? W zależności od modelu jaki wybierzemy, PS-LX3BT kosztuje około 1300 zł, natomiast PS-LX5BT został wyceniony na około 1800 zł. Oba te gramofony będą dostępne między innymi w sieci Media Expert. Poniżej znajdziesz dwa linki, które prowadzą do sklepu.

