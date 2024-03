Znalazł skradzione auto w godzinę dzięki taniemu urządzeniu!

Kradzież auta nie jest niczym przyjemnym, dlatego też właściciele pojazdów chcą się jak najlepiej przed tym zabezpieczyć. To jedno małe urządzenie, które mężczyzna ukrył w swoim samochodzie, sprawiło, że to odnalazł swoje skradzione auto w godzinę.

Odnalazł skradzione auto w godzinę

Chyba lepszej reklamy AirTaga nie można sobie wyobrazić. Świąteczny prezent okazał się niezwykle pomocny i pozwolił odnaleźć skradzione auto w godzinę! Paul Conoway to 46-letni mieszkaniec Leeds, który jest dumnym posiadaczem czarnego SUVa, jakim jest Nissan Pathfinder.

4 marca auto zostało skradzione, kiedy jeden z pracowników jego firmy pożyczył auto i zostawił kluczyki do samochodu na siedzeniu, gdy na chwilę zajrzał do domu. Niestety, złodziej wypatrzył ten moment, wsiadł do auta i odjechał. Właściciel auta wpadł w panikę, jednak przypomniał sobie, że w środku znajdował się Apple AirTag, którego otrzymał od żony na Święta Bożego Narodzenia dwa lata temu.

Nissan Pathfinder został skradziony, kiedy pracownik firmy Conwaya zostawił kluczyki na siedzeniu, gdy ten na chwilę wszedł do domu. Fot. SWNS Apple AirTag okazał się niezwykle pomocny. Pozwolił na odnalezienie auta w godzinę Fot. SWNS

Apple AirTag przyszedł z pomocą

Apple AirTag to niewielkie urządzenie wielkości monety, które zostało stworzone z myślą ustalaniu lokalizacji rzeczy, takich jak portfel, kluczyki, czy nawet zwierząt. Niektórzy wrzucają je także do auta, aby uniknąć właśnie takich sytuacji, jak ta! Urządzenie wykorzystuje łączność Bluetooth i ustala lokalizację poprzez łączenie się z iPhone’ami znajdującymi się w jego zasięgu.

Ten niewielki lokalizator odnalazł skradziony samochód w godzinę! Fot. Apple

Paul Conoway przyznał, że w momencie, kiedy przypomniał sobie o tym, że w jego aucie znajduje się AirTag schowany w kiszeni w drzwiach, od razu włączył aplikację i zobaczył, że samochód zatrzymał się w Bradford, pięć mil od jego domu.

Śledziliśmy sygnał, a w międzyczasie pozostawaliśmy w kontakcie z policją, która oczywiście zaoferowała mi pomoc w poszukiwaniach. Kiedy jeździliśmy, nagle go zauważyłem, samochód był schowany na cichej ulicy otoczonej domami mieszkalnymi. Nie mogłem w to uwierzyć! (…) Wiedziałem, że zostawił kluczyki na siedzeniu, przez co ubezpieczenie nie pokryłoby szkody. To byłoby druzgocące, ponieważ nie odzyskałbym auta i odszkodowania.”

Źródło: opr. wł./Leeds-live