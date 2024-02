To urządzenie przeniesie zapach z gier do twojego pokoju!

Zastanawialiście się kiedyś, jak zapach wydaje opróżniony magazynek w Counter Strike, albo jak pachnie wnętrze ukradzionego samochodu w GTA? GameScent to urządzenie, które pozwoli to wszystko poczuć! Sprzęt oparte jest pełnej imersji, która może zmienić doznania z rozgrywki!

To urządzenie przeniesie zapach z gry do twojego pokoju

W naszej bibliotece z grami znajdują się takie tytuły, do świata których chcielibyśmy się przenieść i poczuć wszystko, co tam się dzieje, na własnej skórze. To nie jest jeszcze możliwe, jednak na rynku pojawiło się urządzenie, które jest w stanie przenieść do naszego pokoju zapach z rozgrywki! Nazywa się GameScent.

GameScent to w pełni imersyjny system, którego zadaniem jest uwalnianie zapachów z gier do świata rzeczywistego. Oczywiście, jak informuje producent tego urządzenia, wszystko oparte jest na sztucznej inteligencji. Co więcej, użytkownik nie musi martwić się o kompatybilność, ponieważ system ten współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami, konsolami, komputerami stacjonarnymi, telewizorami, a nawet zestawami VR!

Ten sprzęt przeniesie zapach z gier do twojego pokoju!

Jak działa GameScent? Jakie zapachy zaoferuje?

GameScent opiera swoje działanie na sztucznej inteligencji i co ciekawe, twórcy gier nie muszą wykonywać żadnej dodatkowej pracy, czy portów, aby zapachy z gier były przenoszone do rzeczywistości za pomocą tego urządzenia. Wszystko robi sam adapter, który uwalnia zapachy opierając się na rozgrywce, toczącej się w czasie rzeczywistym.

Jak opisuje swoje urządzenie producent, działanie opiera się na wykorzystywaniu i przechwytywaniu dźwięku w czasie rzeczywistym. Otrzymane dane przetwarzane są przez AI, która określana jest jako “innowacyjna”, co pozwala na dopasowanie i uwolnienie zapachów z gry w czasie rzeczywistym.

Z racji tego, że GameScent działa z większością dostępnych urządzeń i systemów, jest on w stanie uwolnić takie zapachy jak: wystrzału, eksplozji, auta wyścigowego, krwi, burzy, areny sportowej, lasu, oceanu, świeżo skoszonej trawy czy “czystego powietrza”. Zapachy te generowane są za pomocą specjalnych płynów dostępnych na stronie producenta.

Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w promocyjnej cenie 149,99 USD na Amazon (standardowa cena to 180 USD, ponad 700 złotych).

Źródło: Game Scent