Hyperloop to projekt, który miał sprawić, że poruszanie się pod Los Angeles będzie przyjemne i przede wszystkim szybkie. Miał on rozkorkować tę metropolię. Wiele wskazuje na to, że projekt poszedł do kosza, ponieważ tor systemu w LA jest rozbierany.

Słowa Muska po raz kolejny okazały się pustymi zapewnieniami?

W ostatnim czasie Elon Musk jest na ustach wszystkich, a to za sprawą roszad, jakie wykonuje po przejęciu Twittera. Największą kontrowersją w sieci okazało się wprowadzenie abonamentu na weryfikację konta w tym serwisie. Od teraz każda osoba może posiadać zweryfikowane konto – wystarczy, że zapłaci 8 dolarów miesięcznie.

Hyperloop miał być projektem, który miał zrewolucjonizować transport pasażerski na całym świecie. Elon Musk ma na swoim koncie wiele sukcesów, takich jak samochody Tesla czy rakiety SpaceX. System transportu miał gwarantować podróżowanie z prędkością do 1200 km/h, a pierwszy tunel powstał pod Los Angeles.

Tor Hyperloop w LA rozebrany. Ambitny projekt Muska niewypałem?

Musk i jego Boring Company zadeklarowało się, że stworzy tor dla pasażerskiego Hyperloopa, po tym, jak firma mająca stworzyć pojazd wycofała się z obietnicy i stwierdziła, że zajmie się przewozem towarowym. Wiele wskazuje na to, że zapewnienia miliardera były jedynie pustymi słowami.

Hyperloop idzie w zapomnienie? Pierwszy tor testowy został rozebrany

Jak się okazuje, SpaceX rozebrało jeden ze swoich prototypowych torów testowych, co może sugerować, że plan stworzenia ultraszybkiego środka transportu pasażerskiego został wyrzucony do kosza. Tor, o którym mowa, umieszczony był wzdłuż Jack Northrop Avenue w Hawthorne w Los Angeles. W jego miejsce zbudowano… parking dla pracowników SpaceX.

Tor testowy w LA został rozebrany i zamieniony na parking dla pracowników SpaceX!

Na torze testowym w czasie jego istnienia odbyły się testy, jednak żaden nie osiągnął zapewnianej prędkości. Największym osiągnięciem było zbliżenie się do 1/3 obiecywanej prędkości. Głównym problemem w stworzeniu funkcjonalnej technologii jest stworzenie hermetycznej rury próżniowej, która pozwoliłaby osiągać kapsułom pasażerskim prędkość 1200 km/h bez obaw o tarcie, które wywoływane jest przez opór powietrza.

Obecnie projekty Hyperloop rozwijane są w takich krajach jak Niemcy, Francja, ZEA czy Chiny. Wcześniej sugerowano, że technologia wejdzie do użycia w 2025 roku lub wcześniej, jednak wiele wskazuje na to, że termin ten zostanie mocno przesunięty w czasie.

Źródło: OCRegister