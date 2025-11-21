Maxi Zoo „Wspólnie dla zwierząt”. Zobacz jak możesz pomóc

Święta to ten moment w roku, kiedy nawet najwięksi twardziele miękną jak karmel w piernikach. Magiczne światła, aromat mandarynek, odliczanie do Wigilii i oczywiście czas pomagania. 13 listopada ruszyła już ósma edycja ogólnopolskiej świątecznej akcji Maxi Zoo „Wspólnie dla zwierząt. Spełnij marzenia zwierząt w schroniskach”. I jak co roku – robi wrażenie.

Maxi Zoo „Wspólnie dla zwierząt. Spełnij marzenia zwierząt w schroniskach”

To jedna z tych inicjatyw, które sprawiają, że święta stają się odrobinę lepsze nie tylko dla ludzi, ale też dla tych, którzy nie poproszą o pomoc słowami. Akcja potrwa aż do 31 grudnia 2025 r., więc czasu na dobre uczynki jest sporo. Wystarczy wejść do dowolnego sklepu Maxi Zoo w Polsce, podejść do świątecznej choinki, wybrać jedną z kartek z listą potrzeb konkretnego zwierzaka i… po prostu spełnić jego marzenie. To naprawdę takie proste

Choinki pełne próśb, które łapią za serce

Jak co roku, listopad i grudzień w Maxi Zoo to czas, kiedy w sklepach pojawiają się wyjątkowe, świąteczne choinki. Nie znajdziemy na nich bombek ani łańcuchów. Zamiast tego wiszą tam kartki z listami potrzeb podopiecznych schronisk i fundacji współpracujących z lokalnymi sklepami sieci. To prośby o karmę, przysmaki, legowiska, zabawki, miski, smycze czy akcesoria – czyli rzeczy zupełnie podstawowe, a jednak w wielu miejscach wciąż deficytowe.

Klient wybiera kartkę, kupuje wymienione na niej produkty i zostawia je pod choinką. Później wszystko trafia do schronisk i przytulisk – często jako pierwszy prawdziwy „świąteczny prezent” dla zwierzaków, które zimę spędzają w boksach i budach, zamiast na kanapie. To gest prosty, ale dla tych pupili ma ogromne znaczenie.

„Wspólnie dla zwierząt” to akcja, która w Polsce zdążyła już wyrosnąć na piękną świąteczną tradycję. Organizowana jest od 2018 roku, a jej rozpoznawalność rośnie z każdą edycją. I nic dziwnego – bo pomoc trafia dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Tylko w ubiegłym roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu klientów i pracowników Maxi Zoo, udało się spełnić ponad 27 tysięcy marzeń zwierzaków z całej Polski. To liczba, która robi wrażenie i pokazuje, jak dużo można osiągnąć, kiedy wiele osób dołoży małą cegiełkę.

Pod naszą opieką znajdują się zwierzęta, które często mają za sobą trudne doświadczenia. W okresie zimowym nasze potrzeby są szczególnie duże, dlatego każda pomoc ma ogromne znaczenie. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie Maxi Zoo i ich klientów, dzięki którym nasi podopieczni otrzymują pełne miski i choć odrobinę ciepła. To nie tylko realna pomoc, ale i piękny gest pamięci o tych, którzy na swój dom wciąż czekają. Lidia Kaźmierczak z OTOZ Animals Inspektorat Łódzki.

Wsparcie, które działa cały rok

Choć świąteczna akcja ma wyjątkową atmosferę, jest tylko jedną z wielu inicjatyw Maxi Zoo. Sieć od lat angażuje się w działania na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt – zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Jedną z kluczowych inicjatyw, dobrze już znaną miłośnikom zwierząt, jest program „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”. Dzięki niemu przez ostatnie lata zebrano blisko milion złotych na wsparcie psów ratowniczych GOPR. W tym roku dodatkowe wsparcie trafi także do psów i kotów ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom – organizacji, która działa na styku świata ludzi i zwierząt, pomagając m.in. poprzez zajęcia terapeutyczne.

Maxi Zoo regularnie wspiera również odpowiedzialne adopcje, organizuje zbiórki rzeczowe, edukuje klientów w zakresie opieki nad pupilami i współpracuje z setkami lokalnych fundacji i schronisk. W praktyce: gdy w Polsce dzieje się coś dobrego dla zwierząt, często stoi za tym właśnie ta sieć.

Maxi Zoo „Wspólnie dla zwierząt. Spełnij marzenia zwierząt w schroniskach”

Razem można naprawdę dużo

Nasze działania od lat pokazują, że wspólnie możemy osiągnąć naprawdę wiele. Każde podarowane opakowanie karmy, każda zabawka czy koc to nieoceniona pomoc dla zwierząt, które czekają na swoją szansę. Dziękuję naszym klientom za otwarte serca oraz pracownikom Maxi Zoo, którzy z pasją tworzą tę akcję. To dzięki Wam święta w schroniskach stają się cieplejsze. Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska.

I trudno się z tym nie zgodzić. W akcji nie chodzi o wielkie gesty ani ogromne wydatki. Chodzi o to, że razem – robiąc naprawdę niewiele – możemy sprawić, że jakieś schronisko dostanie zapas karmy na miesiące. Że jakiś pies pierwszy raz w życiu dostanie miękkie legowisko. Że kot spędzi zimę z pełnym brzuszkiem i ciepłym kocem. Że zwierzęta, które czekają na swój dom, poczują choć odrobinę świątecznej magii.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Szczegóły dotyczące akcji oraz lista organizacji współpracujących z Maxi Zoo znajdują się na stronie: www.maxizoo.pl/wspolnie-dla-zwierzat.