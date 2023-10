Wysoka prędkość połączenia internetowego jest bardzo ważna, niezależnie od tego, czy oglądamy filmy w serwisie streamingowym, czy prowadzimy rozgrywkę mulitplayerową. Jeśli nie chcemy doświadczać zerwanego połączenia czy słabej jakości materiałów, musimy postawić na router, który oferuje dużą przepustowość. Czy takim urządzeniem jest router TP-Link Archer AX55 Pro? Sprawdźmy to!

TP-Link Archer AX55 Pro. Jaki jest ten router?

Od strony wizualnej router TP-Link Archer AX55 Pro prezentuje się stylowo i nowocześnie. Smukła konstrukcja z wyżłobieniami mającymi na celu nie tylko wpłynąć na wygląd urządzenia, ale dodatkowo chłodzić jego podzespoły. Na froncie AX55 Pro znajdziemy sześć diod sygnalizujących działanie funkcji routera. Wszystkie najważniejsze rzeczy umieszczone zostały oczywiście na tyle urządzenia.

Producent wyposażył router AX55 Pro w cztery pokaźne anteny, których zadaniem jest zmaksymalizowanie zasięgu sygnału Wi-Fi. Na tylnym panelu znajdziemy także przycisk WPS/Wi-Fi, port USB 3.0, cztery złącza LAN i jedno WAN. Oczywiście, nie mogło zabraknąć tutaj także resetu, przełącznika zasilania oraz gniazda zasilającego. Na spodzie, tak samo, jak i na górze routera, znajdziemy otwory wentylujące, a także gumowe nóżki. Jeśli chcemy zawiesić router na ścianie, to również otrzymujemy taką możliwość, a to za sprawą dwóch przeznaczonych do tego otworów znajdujących się właśnie pod spodem urządzenia.

Jeśli chodzi o specyfikację urządzenia, to znajdziecie ją na stronie producenta pod tym linkiem.

Podłączenie wszystkiego jest banalne

Jeśli boicie się konfiguracji nowego routera, to w przypadku modelu nie powinno być obaw. Konfiguracja AX55 Pro jest to banalnie proste zajęcie i jeśli potraficie… czytać, z pewnością sobie z tym poradzicie. Do konfiguracji urządzenia potrzebna jest nam jedynie aplikacja TP-Link Tether, którą można pobrać ze sklepu Play (Android) oraz App Store na iOS. Po połączeniu się z siecią wpisujemy parametry znajdujące się na naklejce na spodzie routera ręcznie lub poprzez skanowanie kodu QR. I to tyle naszej ingerencji, ponieważ pozostałe kroki zrobi za nas aplikacja mobilna. My, jako użytkownicy, możemy potem zmienić nazwę sieci, hasło czy inne domyślne ustawienia. Możemy także włączyć tryb nocny, który pozwoli nam wyłączać diody w określonym przedziale czasowym.

Z poziomu aplikacji mamy możliwość monitorowania podłączonych urządzeń, nadawania im priorytetu i większego transferu, blokowania. Aplikacja posiada wbudowane narzędzie, które pomogą nam w ochronie podpiętych urządzeń ale także chroni urządzenia IoT (internet of Things), takich jak np. kamery IP, przed przejęciem dostępu przez osoby niepowołane. Tego typu urządzenia możemy odizolować, chroniąc nasze dane i urządzenia, które mogą zostać zainfekowane.

Warto także zaznaczyć, że router za pomocą aplikacji możemy połączyć z asystentem głosowym Alexa czy Asystentem Google.

Archer AX55 Pro chroni sieć naprawdę skutecznie

Aplikacja TP-Link Tether posiada wbudowane narzędzie, które pomogą nam w ochronie podpiętych urządzeń, ale także chroni urządzenia IoT (internet of Things), takie jak np. kamery IP, przed przejęciem. Tego typu urządzenia możemy odizolować, chroniąc nasze dane i inny sprzęt, który mogą zostać zainfekowane. Co więcej, router TP-Link Archer AX55 Pro pozwala nam na tworzenie sieci dla gości.

Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup routera, będą mogli również wykupić subskrypcję HomeShield, oferującą dodatkowe warstwy ochrony w sieci – Bezpieczeństwo+ oraz Zaawansowana kontrola rodzicielska. Pierwszy program zapewnia ochronę każdego podłączonego urządzenia za każdym razem, jak ten podepnie się do sieci, zapobiega cyberatakom czy daje dostęp do terminala antywirusowego. Z kolei zaawansowana kontrola rodzicielska pozwala ustalać limity czasowe na urządzeniach, z których korzystają najmłodsi, blokuje szkodliwe treści i witryny i monitoruje aktywność online naszych pociech.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest także wbudowany VPN. Z reguły, jeśli zdecydujemy się kupić klienta VPN, jego aplikację musimy zainstalować na każdym urządzeniu, które chcemy chronić. Router TP-Link Archer AX55 Pro daje zdalny dostęp wszystkim urządzeniom podpiętym do sieci Wi-Fi bez konieczności instalowania oprogramowania VPN na każdym z nich.

TP-Link Archer AX55 Pro w praktyce – jakość i stabilność połączenia

Jeśli patrzymy na specyfikację to w przypadku routera Archer AX55 Pro mamy do czynienia z naprawdę wydajnym urządzeniem. Nasuwa się jednak pytanie, czy faktycznie spełni nasze oczekiwania i zapewni stabilne połączenie z internetem? Mieszkam w piętrowym domu rodzinnym o powierzchni łącznej ok. 180 m2, Przyłącze do światłowodu znajduje się na dole, a moje biuro na górnym piętrze, więc mój dotychczasowy router bez wzmacniacza sygnału niedomagał.

Chociaż prawdę mówiąc przez to, że korzystałem ze starszej technologii, nawet z reapeterem sygnału połączenie nie było zbyt stabilne, co dało się odczuć zwłaszcza przy graniu w gry online, gdzie przez problemy z łączem byłem wyrzucany z rozgrywki. Było to niezwykle irytujące, dlatego też miałem nadzieję, że TP-Link Archer AX55 Pro wypadnie w tym przypadku zdecydowanie lepiej. Mamy przecież topowe parametry sieciowe – także w przypadku Wi-Fi, która może “rozpędzić się” do 3000 Mbps.

Nie przeliczyłem się, ponieważ zmiana była odczuwalna natychmiastowo. Korzystam ze złącza światłowodowego oferującego prędkość 100 Mbit, co dla wielu może okazać się małą wartością, jednak jest to dla mnie zupełnie wystarczająca szybkość połączenia. Podczas testów za pośrednictwem Speedtest by Ookla stary router osiągał prędkość pobierania zazwyczaj nieprzekraczającą 70 Mbps, a w przypadku wysyłania były to wahania od 20 do 50 Mbps. Z AX55 Pro wykorzystuje w pełni to, za co płacę. Każdy test na wspomnianej stronie pokazuje teraz 100 Mbps pobierania i 50 Mbps wysyłania, więc mówimy tutaj o stabilnym połączeniu. Zasięg jest duży, nawet jeśli sygnał ma do pokonania kilka ścian, co z pewnością cieszy. Krótko mówiąc – nie muszę już korzystać ze wzmacniacza sygnału.

Od momentu zamontowania routera TP-Link Archer AX55 Pro w pełni wykorzystuję potencjał swojego łącza. (pozycje z MTM-INFO)

Warto także wspomnieć, że router TP-Link Archer AX55 Pro oferuje technologię Beamforming. Oznacza to, że emitowany sygnał nie rozchodzi się na wszystkie strony i równomiernie wokół routera, a wiązka sygnału kierowana jest bezpośrednio w miejsce, w którym jest potrzebna. To oczywiście wpływa na silne i stabilne połączenie sprzętu, który korzysta z sieci. Na pokładzie znajdziemy także technologię OFDMA, która zwiększa pojemność sieci, dzięki czemu, nawet jeśli kilka urządzeń potrzebuje sporego zapotrzebowania prędkości internetu, mogą one korzystać z jednego, wspólnego kanału.

TP-Link Archer AX55 Pro (AX3000) oferuje maksymalną prędkość 3000 Mbps (2402 Mbps przy 5 GHz i 574 Mbps przy 2,4 GHz). Obsługuje on standard Wi-Fi 6 802.11ax, oferuje także standard WP3 (metodę szyfrowania SAE). Router automatycznie przełącza urządzenia pomiędzy 5 GHz a 2,4 GHz, więc nie musimy tworzyć dwóch osobnych sieci, co jest bardzo wygodne.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca router TP-Link Archer AX55 Pro.

