Trailer GTA 6 gotowy? Co wiemy na temat Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier. Wcale mnie to nie dziwi. Wiele osób, niezależnie od wieku uwielbia spędzać długie godziny z tym tytułem. Wiele przecieków wskazuje na to, że trailer GTA 6 jest już gotowy. Czy to oznacza, że niebawem, pomimo tego, że panuje koronawirus COVID-19 będziemy mogli zobaczyć zapowiedź GTA VI?

Coraz więcej przecieków na temat Grand Theft Auto VI

Jakiś czas temu pisałem, że Rocstar Games planuje zapowiedź Grand Theft Auto VI, a konkretnie szuka osób do współpracy. Gracze GTA V doszukali się nowych ciekawostek na temat GTA 6. Po aktualizacji dodatku do GTA Online jeden z fanów tego tytułu po przeanalizowaniu topografii toru Height of Society stwierdził, że część z nich przypomina Amerykę Północną i Południową. Czy to oznacza, że rzeczywiście Rockstar planuje powrócić do Vice City? Swoją drogą, zobaczcie sami nazwę kolejnego tytułu: Grand Theft Auto VI(CE) City. To całkiem prawdopodobne, ponieważ nie spada popularność seriali związanych z kartelami narkotykowymi. Mam na myśli na przykład Narcos produkcji Netflix.

Czy trailer GTA 6 jest już gotowy?

Wszystko wskazuje na to, że Rockstar Games ma już dla nas trailer Grand Theft Auto VI. Zacznijmy od forum Steam, gdzie użytkownik o nicku gonnaenodaethat napisał: “Kartografowie, odpalajcie silniki!”. Co miał na myśli? Tego nie wiemy. Pewne jest natomiast to, że informacje na temat Red Dead Redemption 2 pochodzące od niego okazały się być prawdziwe. Z kolei jeden z użytkowników Twittera sugeruje, że trailer GTA 6 pojawi się 20 marca na kanale YouTube Rockstar Games. Być może to prawda, ponieważ jakiś czas temu liczba filmów wrzuconych na ten kanał zmieniła się. Z kolei ilość materiałów opublikowanych pozostała bez zmian. Przecieki sugerują, że 20 marca zobaczymy wstępny trailer GTA VI, natomiast ten właściwy, dłuższy, który prezentuje w pełni to, co przygotowało studio zostanie opublikowany kilka dni później. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ponieważ od premiery GTA V minęło już niecałe siedem lat. Czekacie na “szóstkę”? Liczycie na lokacje związane z Vice City? A może macie inną wizję na temat tej gry? Kto wie, może Rockstar nas zmyli i GTA 6 pojawi się w… Londynie? Dajcie znać w komentarzach!