Trylogia Tomb Raider za darmo w Epic Games!

Epic Games wie jak zakończyć rok z przytupem. Największy konkurent Valve i jego platformy Steam udostępnił w swojej ofercie trylogię Tomb Raider w zupełności za darmo. Jeśli nie macie w planach imprezy sylwestrowej, to możecie spędzić ją wraz z Larą Croft!

Sklep Epic Games rozdaje wielki tytuł

Platforma Epic Games nie ma zbyt dobrej opinii wśród graczy. Fortnite co prawda jest jednym z największych tytułów Battle royale, jednak wielu miłośników gier nie podziela tego zdania. Trzeba jednak przyznać, że Epic Game Store potrafi zaskoczyć tytułami, które udostępniane są za darmo. Kiedyś na platformie pojawiło się przecież GTA V, do którego dołączone były dodatki w trybie Online.

Przeczytaj także: PS Plus styczeń 2022 – w co zagramy w nowym roku?

Teraz Epic Games ponownie chce zaskoczyć graczy i przyciągnąć ich do siebie. Przez cały miesiąc na platformie pojawiały się ciekawe gry, które dostępne były całkowicie za darmo. Wśród oferowanych tytułów znalazły się takie gry jak Prey, czy Vampyr. Teraz sklep chce zakończyć rok z przytupem. Każdy gracz, który posiada konto na tej platformie, może odebrać trylogię Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy!

Trzy gry z serii Tomb Raider

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy to seria trzech gier, w których skład wchodzą takie gry, jak reboot wydany w 2013 roku, jego bezpośrednia kontynuacja, czyli Rise of the Tomb Raider oraz najnowsza gra z serii – Shadow of the Tomb Raider. Oczywiście głównej bohaterki serii nie trzeba przedstawiać, jest to znana na całym świecie archeolog, Lara Croft!

Uczciwa cena, czyli za darmo, jest idealną okazją do zagrania w świetne gry akcji, którymi są wszystkie trzy tytuły z przygodami Lary Croft. Jeśli więc nie graliście w żaden z nich, teraz możecie to zrobić. Wymagane jest tylko założenie konta na Epic Games Store, a to również nic nie kosztuje. Jak się okazuje, Epic Games nie jest takie złe, jak się je maluje!

Źródło