Uber z nową funkcją. Kierowcy będą wniebowzięci!

Uber to popularny środek transportu cieszący się zadowoleniem wśród społeczności, jednak co z kierowcami? Firma pomyślała również o nich – Uber z nową funkcją specjalnie dla kierowców.

Uber z nową funkcją – zmiany jakie wprowadza

Funkcja ta ma pokazywać ile dokładnie zarobią za przejazd i gdzie się znajdą po odstawieniu klienta. Nowość ta ma być częścią inicjatywy, aby uczynić jazdę bardziej elastyczną dla transportu pasażerskiego.

Oznacza to także mniejszą ilość odwołań przejazdów, ponieważ kierowca może od razu stwierdzić, że nie chce podróżować w dane miejsce lub jest dla niego nieopłacalne. W takiej sytuacji nie będzie musiał podejmować się danego zlecenia.

Zgodnie z dokumentem dotyczącym opłaty zaliczkowej kwota, która zostanie przedstawiona kierowcom przed zaakceptowaniem przejazdu, opiera się na kilku czynnikach, w tym taryfach bazowych, szacowanym czasie i czasie trwania przejazdu, odległości odbioru i stawkach za nadwyżkę. Dokument stwierdza, że cena biletu zostanie skorygowana, jeśli klient zmieni adres lub pojawi się “nieoczekiwane natężenie ruchu” na trasie. Liczba ta nie obejmuje napiwków ani czasu oczekiwania.

Dokument ostrzega, że przejście na taryfy upfront może doprowadzić do obniżenia zarobków kierowców na niektórych przejazdach. Przykładami są długie i względnie szybkie podróże (bez ruchu na drodze) oraz podróże do obszarów o dużym popycie. Oznacza to również, że nowy system przeznacza więcej pieniędzy na krótkie dystanse, na podróże o dużym natężeniu ruchu, na podróże, w których jest mniej pasażerów, lub na podróże wymagające pokonania dużych odległości, aby dotrzeć do pasażera.

Oprócz taryf Upfront, firma mówi, że będzie nadal rozwijać funkcję o nazwie Trip Radar, która daje kierowcom listę pobliskich wniosków jazdy. Kierowcy będą mogli wybrać przejazdy, które chcą z listy, a jeśli Uber zdecyduje, że jest to rozsądny wybór, to da im przejazd. Uber planuje również wprowadzenie funkcji, dzięki której kierowcy będą mogli zobaczyć inne żądania transportu w ich obszarze, pozwalając im wybrać konkretne przejażdżki, które chcieliby zrobić.

Niestety na ten moment omawiane funkcje mają zostać wprowadzone Stanach Zjednoczonych, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmiana niebawem dotrze do Europy, w tym do Polski. Fakt, że nowa funkcja Ubera trafia już do USA pokazuje, że system wciąż jest rozwijany, a to dobra oznaka dla klientów.

