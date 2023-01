Uderzyli w Ronaldo, ale wątpię by się tym w ogóle przejął

Jeśli komukolwiek wydaje się, że Cristiano przejmie się jakimś rankingiem, żyje w błędzie. Serio, stwierdzam, że może i uderzyli w Ronaldo, ale gość ma to na pewno gdzieś.

O co mi chodzi? O temat gier, a konkretnie tytułu FIFA, bowiem ogłoszono nominacje do Drużyny Roku w Ultimate Team. Mam na myśli stu najlepszych piłkarzy. Zabrakło jednak bohatera tego tekstu, czyli Cristiano Ronaldo, który pod względem sportowym nie może uznać tego sezonu za najlepszy. Sprawa wygląda zupełnie inaczej pod kątem biznesowym, gdyż Portugalczyk trafił do Al-Nassr. Będzie tam zarabiał kosmiczne pieniądze, więc na emeryturze nie powinien się raczej martwić. Wróćmy jednak do sprawy.

Uderzyli w Ronaldo w FIFA 23. Ciekawe czy zainteresowany o tym w ogóle wie

O co chodzi? Jest to taka lista najlepszych piłkarzy roku 2022 według deweloperów. Od jutra będzie trwać głosowanie, czego efektem będzie wybranie topowych zawodników, którzy otrzymają tak zwane karty TOTY FIFA 23. Oczywiście, gracze zyskają ulepszone wersje piłkarzy, co może ułatwić wygrywanie spotkań. Niestety, jedno jest pewne.

Chodzi o to, że wśród tych zawodników nie ma Cristiano Ronaldo. Jest to pierwszy raz w historii FIFA Ultimate Team, kiedy to Portugalczyk nie “załapał” się do setki najlepszych. To z jednej strony zaskakujące, z drugiej natomiast oczywiste, patrząc na sportową historię tego sportowca sprzed roku. No cóż, zaledwie 46 meczów, 16 goli i 5 asyst. Słabo, jak na topowego piłkarza. Do tego skandal związany z Manchesterem United, z którego tak naprawdę Ronaldo został wyrzucony. Jakby tego było mało, przeszedł do Al-Nassr, która nie jest w żadnym wypadku autorytetem pod kątem piłki nożnej. Ot, pojechał pokopać sobie z chłopakami, a przy okazji może liczyć na przeogromne pieniądze.

TOTY FIFA 23 bez Cristiano. Uderzyli w Ronaldo, ale nie sądzę, że gość się przejmie

Nie oszukujmy się, brak Ronaldo pośród trzydziestu topowych napastników nie jest zaskoczeniem. Słaby sezon, żeby nie być zbyt krytycznym – przeciętna drużyna, do której przeszedł po wyrzuceniu z Manchesteru United. To sprawia, że w TOP 30 napastników znaleźli się tacy piłkarze jak Robert Lewandowski, ale i Karim Benzema, Erling Haaland, Leo Messi czy Kylian Mbappe, jednak niestety, Cristiano Ronaldo nie zobaczymy. Ba, nie sądzę, by w przyszłym roku również Portugalczyk “zawitał” w tym plebiscycie, skoro pieniądze grają pierwszą rolę.

