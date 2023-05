Ukryty pokój w CS GO ma ukazać prawdę Rosjanom

Counter Strike: Global Offensive to gra niezwykle popularna wśród Rosjan. Codziennie grają w nią miliony graczy z tamtego kraju. Pewien fiński dziennik stworzył mapę, w którym znajduje się ukryty pokój w CS GO, który ma edukować Rosjan na temat trwającej wojny na Ukrainie.

Fiński dziennik stworzył specjalną mapę do CS’a

Rosyjska propaganda dotycząca wojny na Ukrainie sprawia, że Rosjanie myślą, że ich wojska wyzwalają ukraińskie ziemie z rąk nazistów. Cały świat zdaje się widzieć, jak jest naprawdę, gdy Rosjanie wierzą w to, co mówi im ich rząd. Dlatego też co jakiś czas pojawiają się niekonwencjonalne pomysły, których zadaniem jest przekazanie prawdy.

Przeczytaj także: Kupujesz Jedi Ocalały na płycie i co? Pobierasz grę z internetu!

Jednym z takich pomysłów jest ukryty pokój w CS GO. Counter Strike: Global Offensive jest bardzo popularną grą w Rosji, dlatego też fiński dziennik Helsingin Sanomatn, postanowił stworzyć projekt, który ukaże prawdę na temat wojny ukraińsko-rosyjskiej.

Ukryty pokój w CS GO ukaże prawdę Rosjanom

Jak podaje redaktor naczelny Helsing Sanomat, Antero Mukka powodem stworzenia tego projektu był fakt, że gracze w dalszym ciągu nie są kontrolowani przez rząd rosyjski, dlatego też ukryty pokój w CS GO jest idealną okazją do pokazania tamtejszym graczom prawdy na temat tego, co ich rząd naprawdę robi na Ukrainie.

Fiński dziennik stworzył mapę do CS:GO, w której znajduje się ukryty pokój zawierający prawdę na temat działań rosyjskich na Ukrainie. Fot. Engadget Fiński dziennik stworzył mapę do CS:GO, w której znajduje się ukryty pokój zawierający prawdę na temat działań rosyjskich na Ukrainie. Fot. Engadget

Mukka wyjaśnia, że ukryty pokój w CS GO znajduje się na specjalnie zaprojektowanej mapie, do której inspiracją było słowiańskie miasto dotknięte wojną. Mapa nosi nazwę de_voyna i jest dostępna w ramach subskrypcji na platformie Steam. W mieście oprócz obrazów agresji Rosji na Ukrainę znajdziemy także ukryty pokój zawierający wskazówki dotyczące tego, co dzieje się na Ukrainie.

Źródło: Engadget