Urlop w ferie? Koniecznie przeczytaj, co zrobić przed podróżą

Szykuje Ci się urlop w ferie i chcesz dojechać z dziećmi do miejsca docelowego bezpiecznie? Praktyczny poradnik przygotowany przez polskiego producenta fotelików samochodowych z 13-letnim doświadczeniem, Avionaut, podpowie jak przygotować się do zimowych i przede wszystkim bezpiecznych podróży.

Urlop w ferie – jak się do niego przygotować?

W obliczu zbliżających się ferii zimowych oraz trudnych warunków na drogach, rodzice z małymi dziećmi szukają sposobów na bezpieczne podróżowanie samochodem. Warunki zimowe wiążą się z dużą ilością śniegu, lodem i ograniczoną widocznością, co sprawia, że rodzice muszą zadbać o bezpieczeństwo swoje i najmłodszych pasażerów. Aby to ułatwić, Avionaut przygotował praktyczny poradnik, który ma na celu pomóc rodzicom lepiej zaplanować zimową wyprawę samochodem.

Każdemu według potrzeb – dziecko w foteliku

Centralnym punktem poradnika jest odpowiedni dobór fotelika samochodowego. Avionaut zwraca uwagę na najważniejszą kwestię wyboru fotelika – dostosowanie go do wieku dziecka, zaczynając od noworodków, poprzez niemowlęta, przedszkolaki, aż do dzieci osiągających 150 cm wzrostu. Ważne są także dodatkowe funkcje, a wśród nich producent wymienia m.in. regulację zagłówka, modułową wkładkę, stabilizację miednicy oraz długa pozycja tyłem do kierunku jazdy. Dobrze, aby konstrukcja fotelika chroniła odpowiednio główkę i kręgosłup dziecka. Certyfikacja od lekarzy i fizjoterapeutów, w tym niemieckiego stowarzyszenia AGR, stanowi dodatkową gwarancję ergonomiczności i świadczy o najwyższym standardzie bezpieczeństwa i wygody. Fotelik Avionaut Pixel Pro 2.0 C. jest przedstawicielem tej grupy – otrzymał on certyfikat AGR nie tylko ze względu na ochronę dziecka, ale także ze względu na ochronę kręgosłupa rodziców.

Samochodowy dress code – wygodnie i bezpiecznie

Bardzo ważne podczas zimowych podróży jest właściwe ubranie dzieci. Avionaut zaleca zrezygnowanie z grubej odzieży, ponieważ ta mogłaby utrudnić prawidłowe zapięcie uprzęży fotelika. Zamiast tego, malucha możemy przykryć ciepłym kocem czy otulaczem. Co więcej, producenta zaleca także ogrzewanie auta przed rozpoczęciem podróży, a na dłuższe trasy zdjęcie butów dziecku i upewnienie się, że ma ciepłe skarpety. W cieplejsze dni, lekkie ubrania z naturalnych materiałów pozwalają na swobodne oddychanie skóry i termoregulację. Oczywiste jest też również trzymanie w aucie zapasowych ubrań, mokrych i suchych chusteczek, koca i poduszki.

Zachowaj porządek i niczym się nie przejmuj

W trakcie podróży ważne jest, aby wszystko było schowane, ponieważ luźno leżące przedmioty (np. butelki, kredki, zabawki) w pojeździe mogą stanowić zagrożenie podczas gwałtownego hamowania. Zaleca się korzystanie z uchwytów do telefonów czy tabletów montowanych na zagłówkach. Jest to nie tylko rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa i porządku, ale także zagwarantuje dziecku rozrywkę.

Skup się na drodze i planuj przystanki

Podczas długich podróży, zaleca się unikanie jedzenia i picia podczas jazdy. Gwałtowne manewry mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak zadławienie czy zachłyśnięcie. Trzeba więc planować przerwy co 2-3 godziny na przekąski. Będzie to nie tylko świetna okazja dla kierowcy, któremu z pewnością przyda się odpoczynek, ale także dla najmłodszych w celu rozprostowania nóg.

Wiercipięta na pokładzie? Zajmij go zabawami

Komfort podróżowania ma istotny wpływ na bezpieczeństwo. Foteliki samochodowe Avionaut zostały zaprojektowane tak, aby łączyć bezpieczeństwo z wygodą. Jeśli nasze dziecko nie przepada za długą jazdą autem i szybko się irytuje, warto pamiętać o dodatkowych atrakcjach, które urozmaicą podróż dziecku. Zajęcia takie jak bajki, słuchowiska i gry słowne, pomagają zająć dzieciom czas i utrzymać spokój w trakcie wycieczki.

Bezpieczna podróż? Przede wszystkim rozsądek

Oczywiście w dalszym ciągu najważniejszym aspektem, który wpływa na bezpieczeństwo podróżników jest rozsądek i odpowiedzialne zachowanie kierowcy. Podczas podróży w trudnych warunkach musimy być nad wyraz skupieni, ponieważ przez chwile nieuwagi możemy stracić panowanie nad autem. Jeśli wybieramy się w górskie tereny warto wziąć ze sobą łańcuchy na koła, dzięki czemu auto będzie pewniejsze na drodze. Przed podróżą zawsze warto także sprawdzić auto – stan opon, poziom płynów eksploatacyjnych i dostosować pojazd do warunków zimowych. Sprawdzenie apteczki, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego i kamizelki odblaskowej to standardowy krok, który przed podróżą powinien wykonać każdy kierowca.

Avionaut dzieli się swoim doświadczeniem, pomagając rodzicom w bezpiecznym organizowaniu zimowych podróży samochodem z dziećmi. Odpowiedni fotelik to podstawa komfortowej wycieczki zarówno dla rodziców, jak i dziecka. Trzeba jednak także pamiętać o dobraniu odpowiedniej prędkością i pełnej uwadze, dzięki czemu dojedziemy do miejsca docelowego gotowi na odkrywanie zimowych atrakcji.

Źródło: opr. wł./info. prasowe