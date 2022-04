Wygrywanie konkursów jest bardzo przyjemne, jednak coraz częściej właśnie taką metodę obierają cyberprzestępcy. Teraz hakerzy wzięli sobie za cel klientów sieci drogerii Rossmann. Wiadomości wysyłane na komunikator WhatsApp głoszą o wygranej, jednak tak naprawdę są furtką dla niebezpiecznego oprogramowania.

Oszustwo na Rossmann. Cyberprzestępcy mają nowy sposób!

Cyberprzestępcy znowu atakują i tym razem ich ofiarą mogą paść klienci dobrze znanej sieci drogerii Rossmann. Na komunikatory WhatsApp rozsyłane są nieprawdziwe informacje o „wygranej” z okazji otwarcia tysięcznego oddziału sklepu w Polsce. Na pierwszy rzut oka wygląda to dość prawdziwie, ponieważ pod tytułem wiadomości znajduje się link do strony rossmann.pl, jednak poniżej widzimy już bardzo podejrzany link, który jest furtką dla cyberprzestępców.

Uważajcie na SMS o wygranej o wartości 2 tys. PLN w sieci Rossmann! To oszustwo! 25

O nowym zagrożeniu skierowanym do klientów sieci Rossmann poinformowała agencja CyberRescure. Cyberprzestępcy podszywają się pod sieć drogerii znanej w całej Polsce i wysyłają nieprawdziwą informację o wygranej o wartości 2 tysięcy złotych. Wszystko dzieje się za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, który w przeszłości nie raz był wykorzystywany do tego typu oszustw.

Odebranie wygranej, to tak naprawdę pobranie złośliwego oprogramowania!

Strona, która ma przekierowywać do odebrania nagrody w konkursie Rossmann, zachęca użytkowników do instalacji potrzebnego oprogramowania. W rzeczywistości jest to niebezpieczne oprogramowanie, którego zadaniem jest m.in. śledzenie aktywności użytkowników w sieci oraz zbieranie poufnych danych. Warto jednak podkreślić, że to złośliwe oprogramowanie działa jedynie na urządzeniach z systemem Google Android. Posiadacze iOS mogą na tę chwilę spać spokojnie.

Wygrana w konkursie Rossmanna – moja żona dała się nabrać! Jak sprytnie oszuści próbują wyłudzać dane osobowe? #CyberRescueostrzega! Organizują fałszywy konkurs. Zasady są banalnie proste.@cyber_rescue #Rossmann#oszustwakonkursowehttps://t.co/mCvuIOuJHB pic.twitter.com/ebhM9b5jGW — Kan (TECHNOSenior) (@TECHNOSenior1) April 27, 2022

Pamiętajcie więc, aby zignorować tego typu wiadomość, jeśli pojawi się ona na waszym smartfonie. Pod żadnym pozorem nie klikajcie w link i przede wszystkim nie pobierajcie oprogramowania, ponieważ tylko narazicie się na wykradnięcie swoich danych. Jeśli tak się jednak stało, to koniecznie przywróćcie telefon do ustawień fabrycznych i pozmieniajcie hasła do wszystkich kont.

Źródło: CyberRescure