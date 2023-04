Używana Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 test. Warto czy nie?

Ma siedem lat i za nic w świecie nie chce się zestarzeć. Używana Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 to nadal smakowity kąsek czy jednak wręcz przeciwnie? Fakt, przeszła niedawno lifting, jednak używane modele oferowane są w bardzo atrakcyjnych cenach. Warto więc wybrać Włoszkę? A może jednak lepiej celować w niemiecką, brytyjską lub szwedzką konkurencję? Pojeździłem tym autem tydzień i mam już wyrobioną opinię. Jeśli chcesz ją poznać, zapraszam do lektury.

To było w 2016 roku podczas targów motoryzacyjnych w Los Angeles. Właśnie tam po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć SUV-a segmentu D, który został zaprojektowany przez Włochów. Wizualnie nawiązywał do sedana – Giulii, przynajmniej według mnie. Ale nie tylko to łączy te samochody. Korzystają z tej samej płyty podłogowej – Giorgio.

Jakie silniki znajdziemy w Alfie Romeo Stelvio? Mocne benzyny i diesel

Auto mogliśmy kupić z trzema różnymi silnikami: 2.2 MultiJet II czyli dieslem generującym 210 KM i 470 Nm momentu obrotowego (takie Stelvio z dieslem testował kiedyś Tomasz). 2-litrowa benzyna oferowana była w dwóch wariantach: 200 KM i 330 Nm momentu oraz 280 KM i 400 Nm momentu (taki silnik ma prezentowany w tym artykule SUV). Był również nieco zwariowany silnik, czyli V6 2.9 TwinTurbo o mocy 510 KM i 600 Nm momentu, który rozpędzał auto do setki w 3,8 sekundy! Mowa o wersji topowej. Takie Quadrifoglio w Giulii testował z kolei Paweł. Warto dodać, że Stelvio z tym silnikiem pobiło rekord toru Nurburgring Nordschleife wynikiem 7:51.7 min. Włoski SUV pokonał między innymi Porsche Cayenne Turbo S!

W tym artykule czytasz o modelu po liftingu. Mowa o “aktualizacji”, jakiej włosi dokonali w 2020 roku. Co zmieniono? Między innymi system multimedialny oferowany jest teraz z ekranem dotykowym. Zmieniono lampy tylne, wprowadzono nowe wzory felg, zmodyfikowano kierownicę, lewarek zmiany biegów. Ot, takie małe dodatki irytujące kierowców, którzy zdecydowali się na pierwszy model. Tak też właśnie Stelvio była produkowana przez dwa lata, bo jak już wspominałem, dziś w salonach możecie kupić model po drugim liftingu, który wprowadza nieco świeżości. A jak spisuje się używana Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4? Czy faktycznie jest to nadal włoska piękność, pomimo upływu lat?

Ile kosztuje Alfa Romeo Stelvio?

Dziś udając się na stronę Alfy Romeo możecie kupić wersję po najnowszym liftingu. Ma ona zmienione światła (w postawie dostajecie Matrix Full LED) i kilka dodatków. Wymaga to niestety “wyłożenia” sporego pliku pieniędzy. Podstawa została wyceniona na 259 tysięcy złotych. Podoba się Wam Veloce? Szykujcie 292 tysiące złotych! Kilka dodatków i nagle dobijacie do 350 tysięcy złotych, a przecież mowa o SUV-ie średniej wielkości. Zajmijmy się więc “używkami”. Najtańszą, do lekkich poprawek, Alfę Stelvio kupicie za około 70 tysięcy złotych. Będzie to egzemplarz z USA, a więc “po przejściach”. Zadbane auto kosztuje około 100 tysięcy złotych, natomiast najtańsze Veloce znalazłem za 123 tysiące złotych. Cały czas wspominam o Stelvio z benzynowym silnikiem 2.0 280 KM.

Nie jest więc już tak drogo, jak w przypadku nowych modeli. Fakt, nadal mówimy o 100 tysiącach złotych, jednak coraz więcej osób może sobie pozwolić na samochód w takim budżecie. A czy Stelvio to faktycznie smakowity kąsek? Jakby nie patrzeć, konkurencja jest naprawdę silna. Przykłady? Audi Q5, BMW X3, Jaguar F-Pace, Merceds-Benz GLC, Porsche Macan czy Volvo XC60. Wybór jest więc bardzo ciężki.

Używana Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4. Zestarzała się?

Zacznijmy od wyglądu. Czy Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 się zestarzała? Absolutnie! Pomimo upływu lat, samochód ten nadal zwraca na siebie uwagę. Już w wersji bazowej można spotkać się z wieloma spojrzeniami innych uczestników ruchu. Dodajcie jednak ten piękny lakier, ogromne, 21-calowe felgi i pakiet Veloce i macie przepis na auto, za który odwróci się wiele osób.

Przy okazji muszę jednak stwierdzić, że nie jestem fanem tego modelu. O ile od pierwszego wejrzenia zauroczyłem się w Giulii, o tyle Stelvio to nie mój świat. Oczywiście, to nie jest tak, że auto zupełnie mi się nie podoba. Co to, to nie. Świetnie wygląda tył, linia boczna, która delikatnie opada tworząc z tego SUV-a coś pokroju coupé. Nie do końca podoba mi się jednak front. Może chodzi o lampy, a może o cały pas przedni? Coś mi tu nie gra. Trochę jak w przypadku nieprodukowanego modelu Giulietta, który z tyłu wygląda obłędnie, natomiast z przodu niekoniecznie.

Wnętrze? Zdecydowanie sportowe, ergonomiczne ale patrząc na inne auta widać tu trochę upływających lat. Żeby nie było – nie krytykuję tego, absolutnie! Podoba mi się to, że mamy osobne przełączniki do regulacji ustawień klimatyzacji. Fajnie, że nadal mamy do dyspozycji klasyczne, analogowe zegary umieszczone w dwóch tubach, jak na Alfę Romeo przystało. Podoba mi się drążek 8-biegowej skrzyni automatycznej ZF. Łopatki za kierownicą? Fajnie, że są aluminiowe, ale ich stałe umiejscowienie może nieco przeszkadzać podczas zmiany biegów na krętych drogach. Sama kierownica z przyciskiem start/stop – coś pięknego. Jedyne czego w kokpicie nie rozumiem to tego brzydko umiejscowionego gniazda USB. Fuj.

Jak jeździ używana Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4? Wady i zalety.

Alfa jak to Alfa – jeździ obłędnie. Niezależnie czy mówimy o starej 155-tce z 1.8, Alfie Romeo 166 z 2.0 TwinSpark, o Giulii w dieslu czy właśnie Stelvio Veloce z benzynowym silnikiem 2.0 o mocy 280 KM. Samochody te prowadzą się wybitnie dobrze, nigdy nie odczułem w żadnej z nich braku mocy i cóż, w każdej czuć charakter, duszę i to sławne Cuore Sportivo. Bez dwóch zdań Stelvio Veloce to samochód dla kogoś, kto lubi czasami poszaleć (w miarę możliwości), bo ma czym! Testowany model do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 5,7 sekundy. Skrzynia w trybie sport jest szybka, dobrze dobiera biegi. W końcu to ZF, więc niczego innego się po niej nie spodziewałem.

Niestety, 280 KM w “klasycznej benzynie” bez jakichkolwiek hybrydowych dodatków lubi sobie spalić sporo paliwa. Średnia z testu na poziomie 10 litrów na każde 100 kilometrów nie powinna dziwić. W trasie, przy spokojnej jeździe będzie to 8-9 litrów, w mieście nawet 13 – 14. Wszystko zależy od tego, jak ciężką macie nogę, ale na pewno jazda Stelvio z tym silnikiem nie będzie należała do najtańszych. To ciekawe, bo auto waży niecałe 1700 kg i ma 8-biegowy automat. Cóż, nic na to nie poradzicie. Próbowałem jeździć eko, ale nie ma szans na uzyskanie spalania w okolicach 7 litrów. Trzeba przyzwyczaić się do dziesięciu litrów na każde sto kilometrów i już.

Mogę nieco ponarzekać na jakość materiałów. Ktoś powie – przecież to “włoszczyzna, one tak mają”. No dobra, ale to nie znaczy, że mamy to akceptować. Pojawia się w kabinie plastik, który trzeszczy. Szczególnie narzekają na to kierowcy wersji przedliftowych, z okresu produkcji 2017 – 2020. Niektóre materiały mogłyby być nieco bardziej miękkie. Można mieć również zastrzeżenia do wyciszenia kabiny – szczególnie powyżej 120 km/h. Nieco irytuje obsługa systemu multimedialnego. Nie jest on tak płynny i intuicyjny jak w przypadku konkurencji. Albo to zaakceptujesz, albo polecam od razu uruchamiać Apple CarPlay lub Android Auto.

Usterki Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 – co najczęściej psuje się we włoskim SUV-ie?

Jeśli myślisz, że pośmiejemy się w tej części tekstu z częstych usterek Alfy Romeo to muszę Cię zasmucić – takowe nie zdarzają się zbyt często. Mało tego, awarie występowały głównie na początku, jednak zostały poprawione i później, jeśli faktycznie traficie na zadbany egzemplarz, nie powinniście mieć wielu powodów do narzekań. O kwestii użytkowej już wspominałem – system multimedialny jest przestarzały i to trzeba powiedzieć sobie jasno. Teraz jednak nie o tym, a o usterkach.

Samochód, jak to na włoskie auta przystało, miewa problemy z elektroniką. Od właścicieli tego SUV-a można dowiedzieć się, że czasami pojawiają się błędy, a auto przechodzi w tryb awaryjny. Może również awarii ulec system start/stop oraz pompa oleju, a wspomniana elektronika powoduje rozładowywanie akumulatora. Wydaje mi się, że są to jednak jednostki i błędy montażowe konkretnych egzemplarzy. Sam silnik uznawany jest przez wielu za paliwożerny, to fakt, ale za to dający bardzo dużo frajdy. I z tym się zgodzę.