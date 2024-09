Van Hyundai STARIA w Polsce. Rodziny lubią to! Ile kosztuje?

Koreańska marka wie co robi. Właśnie na europejskim rynku pojawił się długo oczekiwany van Hyundai STARIA. Wszyscy doskonale wiemy, że taki typ nadwozia jest o wiele bardziej praktyczny niż SUV czy nawet kombi. Ba, wydaje mi się, że za chwilę moda na SUV-y i crossovery minie, a ludzie wrócą do sedanów i vanów. Czy tak będzie? Pożyjemy, zobaczymy. Wiem jedno – praktyczność i efektowny wygląd to nie jedyne zalety modelu STARIA. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Hyundai „kosi” konkurencję. To cena tego auta.

Van Hyundai STARIA w Polsce. Ile kosztuje?

Pisaliśmy o nim jakiś czas temu, bowiem swoją premierę miał w 2021 roku. Ma 525 cm długości, a więc jest np. o 42 cm dłuższy niż SANTA FE! W bardzo komfortowych warunkach przewiezie siedem lub dziewięć osób. I to z bagażami! Vanów tego typu na rynku jest coraz mniej, a szkoda, bo to… gatunek poszukiwany. Oczywiście, nie wygląda tak, jak duże SUV-y, ale w przypadku STARIA trzeba przyznać, że auto bardzo mocno rzuca się w oczy. Z pewnością o wiele bardziej niż Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz Klasy V, Peugeot Traveller czy Ford Tourneo Custom, jego rywale.

Van Hyundai STARIA dostępny w Polsce

Auto dla rodzin, taksówkarzy i przedsiębiorców – to fakt. Nikt przecież nie będzie jeździł takim vanem w pojedynkę bo to się mija z celem, aczkolwiek zobaczcie jakie to zabawne. Jeśli ktoś podróżuje samemu dużym SUV-em, nikt z tym problemu nie ma, aczkolwiek już vanem może to wyglądać nieco… dziwnie. Ot, takie luźne przemyślenia. Tak czy inaczej, mamy do dyspozycji bardzo ciekawe auto, które może być hitem sprzedażowym dla Hyundaia. Powodów jest kilka i wcale nie chodzi tylko o praktyczność takiego nadwozia. Szczerze? Nie mogę doczekać się możliwości przetestowania go na dłuższej trasie. Muszę jeszcze trochę poczekać, bowiem pierwsze egzemplarze trafią do Polski w listopadzie 2024.

Dziewięcioosobowy van Hyundai STARIA. Bogate wyposażenie już w podstawie

Koreańska marka zaskakuje ceną, która jest niezwykle atrakcyjna, patrząc na to, jak wyceniają swoje auta konkurenci. Wersja 9-osobowa w wariancie SMART startuje od 199 900 zł. To nie oznacza, że podstawowa oznacza biedną. Co to, to nie. Już w tej opcji otrzymujemy trzystrefową klimatyzację z osobnymi nawiewami na drugi oraz trzeci rząd siedzeń. W standardzie otrzymujemy również ISOFIX do mocowania fotelików dziecięcych. Mamy również inteligentny tempomat oraz, rzecz jasna, pakiet systemów bezpieczeństwa. Jakby tego było mało, bez dopłaty otrzymamy podgrzewane fotele przednie i kierownicę, światła LED, kamerę cofania oraz przednie i tylne czujniki parkowania. Dodatkowych dopłat nie wymaga także indukcyjna ładowarka, nawigacja z dużym, 10,25-cali ekranem. Tak naprawdę, już w podstawie dostajemy wszystko to, czego można oczekiwać od dużego vana.

Wyposażenie opcjonalne w Hyundai STARIA robi wrażenie

Fakt, już bazowa wersja ma wiele ciekawych rozwiązań. Jeśli jednak wybierzemy „poziomy wyżej” możemy liczyć między innymi na elektrycznie otwierane drzwi przesuwne oraz elektryczną klapę bagażnika. Jeśli wybierzecie SMART BUSINESS lub SMART VIP „otrzymujecie” dziewięć miejsc, natomiast pojemność bagażnika wynosić będzie od 831 do 1303 litrów – w zależności od tego czy złożycie fotele czy też nie. Auto w tych wersjach wyposażenia ma 18-calowe felgi, gdzie bazowa opcja ma 17-calowe. SMART VIP ma również system kamer 360 oraz asystenta jazdy autostradowej (HDA), a także system BVM, który wyświetla widok z martwego pola. Oczywiście, dochodzi również skórzana tapicerka (w SMART VIP przednie fotele są wentylowane). Ile to kosztuje? SMART BUSINESS startuje od 217 900 zł, natomiast SMART VIP od 232 900 zł.

Van Hyundai STARIA w wersji LUXURY robi wrażenie!

Fakt, już w podstawie jest ciekawie, a SMART BUSINESS i SMART VIP dają kierowcy i pasażerom wiele wygód. Popatrzcie natomiast na to, co oferuje wersja LUXURY. Przede wszystkim, zamiast dziewięciu foteli, mamy ich siedem, a to oznacza znacznie większą przestrzeń dla podróżujących. Jak rozpoznać tą wersję? Między innymi tym, że nadwozie ma detale dekoracyjne w kolorze czarnym lub mosiądzu. Jeśli zaglądniecie do środka, zobaczycie dużą konsolę ze schowkami i portami USB. Do tego dochodzi tapicerka skórzana Nappa w czterech różnych kolorach. Podsufitka jest wykonana z zamszu, a w kabinie „pojawia się” oświetlenie nastrojowe. Fotele w środkowym rzędzie są odchylane do specjalnej pozycji – relaksacyjnej, a także mają wentylację. Producent nie wspomina nic o masażu, a według mnie jest to „must have”.

Z racji tego, że jest to duże auto, Hyundai zastosował w wersji LUXURY interkom, który ma ułatwić komunikację pomiędzy pasażerami. Co ciekawe, kierowca może na wyświetlaczu zobaczyć to, co dzieje się wewnątrz kabiny za sprawą kamery. Wersja LUXURY zawiera również system nagłośnienia marki BOSE, rolety tylnych okien oraz dodatkowe wyciszenie. Jeśli spodobała się Wam taka wizja podróżowania w luksusie, sugeruję zorganizować 252 900 zł.

Informacje techniczne o Hyundai STARIA. Diesel? Cóż, zapomnij

Bardzo ubolewam nad tym, że producent tak mocno upiera się na tym, by diesla nie oferować. Przecież takie 2.2 o mocy 177 KM z 8-biegowym automatem to wręcz ideał na dalsze trasy i nie oszukujmy się, benzynowe 1.6 z układem hybrydowym o mocy 225 KM i 367 Nm nie spali mało. Tym bardziej, że ten van oferowany jest z sześciostopniową, hydrokinetyczną skrzynią. Producent deklaruje spalanie na poziomie 7,6 litra na 100 kilometrów. Realnie nie sądzę, że zejdziemy poniżej dziesięciu litrów, tym bardziej, że masa własna to około 2200 kg. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 10,2 sekundy. Zbiornik paliwa ma 65 litrów. Szczegóły na temat tego modelu i innych samochodów znajdziecie na stronie producenta – Hyundai Polska.