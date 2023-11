Czy VRG postanowiło, że salony sprzedażowe popularne marki Vistula znikną z polskiej mapy? Jedno jest pewne. Grupa VRG wystartowała z bardzo dużymi zmianami, które już niebawem zobaczą klienci marki.

Oczywiście, nikt nie planuje likwidować Vistuli. Wręcz przeciwnie, Grupa VRG wprowadza bardzo duże zmiany w sieci stacjonarnej. Chodzi o wdrożenie nowego designu w otwieranych oraz modernizowanych sklepach. Jak będą wyglądać? Wszystko zależy od lokalizacji. W przypadku lokacji wielkopowierzchniowych będą to nowoczesny concept story. Z kolei w mniejsze salony będzie cechować odważny, minimalistyczny design.

Grupa VRG wprowadza nowy design swoich salonów.

Vistula zmienia swoje salony

Grupa VRG nawiązała współpracę z pracownią architektoniczną Schwitzke Górski. Zespół, który miał za zadanie przygotować zmiany bazował na analizie badań jakościowych obecnych i potencjalnych klientów. VRG chce spełnić oczekiwania także młodszych odbiorców i, co ciekawe, nowej grupy, do której Vistula chce “dotrzeć”. Mowa o kobietach! Tym bardziej, że w perspektywie 2025 roku, Vistula chce mieć około 15% udział w sprzedaży marki w kwestii kolekcji kobiecej. Nie ukrywam, to naprawdę trudne zadanie. Sprostać oczekiwania tak różnych grup klientów.

Grupa VRG wprowadza nowy design swoich salonów.

Ukłon w kierunku świata fashion

Wszyscy doskonale znamy salony marki Vistula. Znajdziemy je w najpopularniejszych centrach handlowych. Grupa VRG chce aby zmieniały się stopniowo w tak zwane concept store. Klienci będą mogli tam zobaczyć nie tylko najnowszą kolekcję, ale także będzie to miejsce na przestrzeń dialogu. Pierwsza taka lokalizacja już istnieje. Znajduje się w warszawskiej galerii Westfield Mokotów. Kolejne będą otwarte w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Projekt tych salonów to ukłon w kierunku świata fashion. Koncept stworzyliśmy z myślą o modowych pasjonatach. Jest odważny, z bardzo oryginalnymi elementami ekspozycji, minimalistyczny, jednocześnie klasyczny i ultra-nowoczesny – tak jak Vistula w swojej nowej odsłonie, zgodnej z aktualną strategią marki mówi Marta Fryzowska, Wiceprezeska VRG odpowiedzialna za segment odzieżowy.

Grupa VRG wprowadza nowy design swoich salonów.

Nowoczesne salony o mniejszych powierzchniach

Projektanci mieli trudne zadanie jeśli chodzi o mniejsze salony marki. Dotyczy to zarówno tych nowo otwieranych, jak i modernizowanych lokalizacji. W tym przypadku projekt cechuje się nawiązaniem do tradycji marki. Klient musi przecież czuć się w takim salonie dobrze, a będzie tam szukał kolekcji formalnej. W związku z tym projektanci zastosowali kontrastowe kolory, które kojarzą się z męskim garniturem.

Oczywiście, nowe salony musiały zyskać nowoczesne wyróżniki, które mają sygnalizować ewolucję Vistuli. Dlatego też wykorzystano specjalne szklenia oraz oświetlenie zainspirowane meandrami rzeki, od której pochodzi nazwa marki. Już teraz można odwiedzić takie salony na żywo. Mowa między innymi o takich miastach jak Opole czy Częstochowa.

Wspólnie z zespołem VRG stworzyliśmy dla klientów Vistula przestrzenie, które nie tylko oddają esencje nowego pozycjonowania marki, ale także reprezentują nowoczesną wizję elegancji i zrównoważonego podejścia. Nasze projekty oferują unikalne doświadczenia, pozwalając marce Vistula na rozwijanie się i przyciąganie nowych odbiorców. komentuje CEO Schwitzke Górski, Michał Górski.

Grupa VRG wprowadza nowy design swoich salonów.

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii moda męska.