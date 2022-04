VLC media player to jeden z najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych na komputery, czy urządzenia mobilne. Okazuje się, że nie jest to zbyt bezpieczna aplikacja, ponieważ może być ona wykorzystana do uruchamiania malware przez hakerów. Tak przynajmniej wykorzystują ją chińscy hakerzy z grupy APT10.

Popularny odtwarzacz multimedialny furtką dla hakerów

W dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest skomputeryzowane, a korzystanie z komputerów PC, laptopów czy urządzeń mobilnych jest czymś normalnym, ataki hakerów są bardzo częste. Cyberprzestępcy próbują wykraść m.in. osobiste informacje czy dane logowań do banków. Do takich praktyk wykorzystuje się najczęściej aplikacje. W tym gronie mogą znaleźć się także bardzo popularne programy.

VLC media player narzędziem dla hakerów. Służy do uruchamiania malware 27

Aplikacją, która wykorzystywana jest do wykradania danych i uruchamiania malware za jej pośrednictwem okazało się VLC media player, czyli jeden z najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych w historii. Jest to bardzo wszechstronny odtwarzacz, który pozwala na odtwarzanie dowolnych plików wideo na naszym urządzeniu. Niestety, może być wykorzystywany w nikczemnych celach.

Hakerzy wykorzystują VLC media player do instalowania szkodliwego oprogramowania

VLC media player to bardzo przydatny odtwarzacz multimedialny, który może zostać wykorzystany w bardzo złych celach. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Symantec poinformowali, że aplikacja może być wykorzystana przez hakerów do uruchamiania na komputerach złośliwego kody. Chińscy hakerzy z grupy APT10 znaleźli lukę w zabezpieczeniach aplikacji.

Chińscy hakerzy z APT10 wykorzystują VLC media player do uruchamiania złośliwego kodu. Wszystko za sprawą zdalnego wywołania dostępu VNC, co pozwala im na wprowadzanie złośliwego oprogramowania na komputerze ofiary. Wiadomo, że problem jest obecny od co najmniej 2021 roku. Chińska grupa na przestrzeni lat szpiegowała i wykradała dane wielu podmiotom.

