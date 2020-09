Volkswagen Arteon – przystojniejszy bliźniak Passata?

Volkswagen Arteon. Samochód, który jedni nazywają cudownym liftbackiem ze sportowym zacięciem, inni zaś Passatem na sterydach, za którego nie warto dopłacać… Jaki jest moim zdaniem? Zapraszam do przeczytania tekstu.

Volkswagen Arteon – wygląd zewnętrzny

Producent prezentując Arteona w 2017 roku zapukał do drzwi z napisem „klasa premium”. Design następcy Passata CC może się podobać nawet tym, którzy nie przepadają za ogólną stylistyką marki. Volkswagen Arteon w wersji Elegance na 20-calowych felgach robi wrażenie. Konstrukcja przedniego grilla wraz z lampami LED dodaje Arteonowi sportowego charakteru. Bezramkowe szyby to strzał w dziesiątkę. Moim zdaniem, samochody tej klasy są zobligowane do ich posiadania. Mam na myśli czterodrzwiowe fastbacki. Na zwrócenie uwagi zasługuje też piękny, panoramiczny szyberdach. Co prawda korzystałem z niego sporadycznie, gdyż pogoda była aż nadto „wakacyjna” i każde odsłonięcie rolety dachowej wiązało się z uczuciem pieczenia się na rożnie. Stawiając Arteona i Passata obok siebie ma się nieodparte wrażenie, że są rodzeństwem. Jednak stwierdzenie że „I to Passat, i to Passat – jedno i to samo” jest mocnym nadużyciem.

Wygląd wewnętrzny. Tu polot Volkswagena nieco dobiega końca.

Po jakże pozytywnych emocjach towarzyszących oględzinom Arteona z zewnątrz, przyszła pora na zajęcie miejsca za sterami i tu jest … niezbyt ciekawie. Jeśli ktoś ma wrażenie, że wnętrze do złudzenia przypomina to znajdujące się w najnowszym Passacie to ma racje. Pod tym względem VW się nie popisał. Wnętrze samochodu z aspiracjami klasy premium powinno być zaprojektowane od nowa aby nadać autu prestiż i charakter. Mimo mojego delikatnego narzekania, mogę jednak stwierdzić, że podoba mi się, pomimo, że stylistycznie jest banalnie proste. Wentylowane fotele są świetnie wyprofilowane i wygodne na dalsze trasy. Kokpit jest pokryty miękką skórą. Jedynym plastikiem, który nie przypadł mi szczególnie do gustu jest część znajdująca się przy dźwigni zmiany biegów.

8.6 Wynik

Atutem wnętrza Arteona jest jego rozmiar! Podróżowanie w 4 osoby jest naprawdę komfortowe. Pasażerowie zajmujący tylną kanapę, którzy posiadają więcej niż 180 cm będą czuć swobodę, tak samo nad głową jak i przed kolanami. Volkswagen Arteon może pochwalić się pojemnym bagażnikiem. Do dyspozycji użytkowania mamy 563 litry przy złożonej tylnej kanapie. Jako, że opisywany samochód jest liftbackiem, załadunek bagaży jest jeszcze bardziej komfortowy.

















Volkswagen Arteon – wrażenia z jazdy. Co oferuje w tej kwestii testowany model?

Volkswagen Arteon, który został mi przekazany do testu był wyposażony w motor 2.0 TSI o mocy 272 konii. Jest to najmocniejszy wariant silnikowy tego modelu. W połączeniu z 7-stopniową skrzynią biegów DSG i napędem 4×4 4motion Arteon prowadzi się fenomenalnie! Dzięki niskiemu zawieszeniu i szerokim oponom jest stabilny w zakrętach i nawet przy większych prędkościach łuki nie sprawią mu problemów. Kierowca jak i pasażerowie mogą czuć się naprawdę bezpiecznie! Przyspieszenie do 100 km/h wynosi zaledwie 5,6 sekundy. To świetny wynik biorąc pod uwagę wagę tego samochodu, która wynosi 1725 kg.

Wraz z dużą mocą silnika łączy się niestety…spore spalanie. W cyklu mieszanym udało mi się osiągnąć wynik na poziomie 11.5 l. Kiedy przez parę dni „kręciłem się” po mieście zużycie paliwa sięgało nawet 13 litrów. Może to dlatego, że na każdych światłach chciałem być pierwszy? Tak czy inaczej, wynik przypomina ten, który osiągaliśmy testując Forda Mustanga. Przypominam, że tam mieliśmy do dyspozycji pięciolitrowy motor.