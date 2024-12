Volvo ostrzega. 83% kierowców jeździ w kurtce. To duży błąd!

To zaskakujące, ale szwedzki producent samochodów ma twarde dane. Tak, Volvo ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi i twierdzi, że prawie połowa kierowców bo i się zimy na drodze. Jakby tego było mało, zaledwie co piąty przygotowuje swoje auto do nadchodzącej pory roku.

Volvo ostrzega. Wielu kierowców bagatelizuje temat bezpieczeństwa na drodze.

Pogoda na najbliższe dni nie napawa optymizmem. Nic więc dziwnego, że wiele osób dopada stres na myśl o śniegu na drodze. Nie myślałem jednak, że sprawa jest tak poważna. Oczywiście, mając na myśli 45% osób, które obawiają się zimy, która może spowodować np. poślizg na oblodzonej nawierzchni mam na myśli badanie, które zostało zrealizowane na zlecenie Volvo Car Poland z instytutem badawczym Ariadna na grupie ponad 1000 aktywnych kierowców w Polsce. W tej kwestii mamy już jasność, dlatego wróćmy do informacji, które uzyskała szwedzka marka.

Volvo ostrzega. Boimy się nadchodzącej zimy

Wszyscy doskonale wiemy, że Volvo kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo w branży motoryzacyjnej. Opracowuje, a także udostępnia aktywne i bierne systemy, które mają wspierać zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Na początku tego miesiąca Volvo Car Poland rozpoczęło kompleksowy program działań społeczno-edukacyjnych, który będzie realizowany w ramach platformy komunikacyjnej o nazwie „Volvo. Chronimy to, co najważniejsze”. Na początek temat bezpieczeństwa w zimowych warunkach. I słusznie, szczególnie patrząc na wyniki badania, które zostało zrealizowane z instytutem badawczym Ariadna.

Najgorsze w tych statystykach jest to, że zaledwie 21% ankietowanych odpowiednio przygotowuje się do zimy. Mało tego, wiele osób wcale nie zdaje sobie sprawy z tego, że… jazda w kurtce jest ogromnym zagrożeniem. Podobnie wygląda problem związany z transportem zwierzaków, przez to aż 70% kierowców doświadczyło niebezpiecznej sytuacji podczas jazdy. Ogólnie najbardziej przerażające jest to, że aż 45% osób obawia się trudnych warunków, które, chcąc – nie chcąc, nadchodzą. Wystarczy spojrzeć na prognozę pogody.

W Volvo bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, niezależnie od warunków pogodowych czy pory roku. Wyniki badania pokazały nam jednak, że kierowcy w Polsce z jednej strony doświadczają różnych niebezpiecznych sytuacji na drodze zimą, ale z drugiej bagatelizują podstawowe zasady bezpieczeństwa i aż co piąty nie robi przeglądu auta przed trasą w zimie, a tylko 10% z nich ma łańcuch na koła. Dlatego jako Volvo w ramach tej akcji chcemy zwrócić uwagę kierowców na problem i zmotywować ich do myślenia o bezpieczeństwie jako wartości, którą sami możemy kształtować – tu i teraz podejmując odpowiedzialne i świadome działania. Emil Dembiński, Managing Director Volvo Car Poland.

Dlaczego jazda w kurtce jest niebezpieczna?

Cóż, przecież większość z nas nawet się nie zastanawia, tylko wsiada do auta w kurtce. Tym bardziej, że w samochodzie jest zimno, a nikt nie ma zamiaru marznąć. Jak się okazuje, robimy istotny błąd, który wpływa na nasze bezpieczeństwo. Jak to możliwe? Zimą ubieramy grube kurtki, prawda? Taki element naszego ubioru wpływa niekorzystnie na działanie pasów bezpieczeństwa. Jeśli mają działać poprawnie, muszą przylegać do ciała. Wszyscy dobrze wiemy, że jadąc w kurtce, pas i nasze ciało dzieli kilka centymetrów. Mało tego, gruba, zimowa kurtka może ograniczać nasze ruchy, co w sytuacjach awaryjnych jest niezwykle ważne. Przecież dobrze wiesz, że podczas nagłego poślizgu, każda sekunda jest na wagę złota, prawda?

Pasy nie ochronią pasażera czy kierowcy podczas wypadku, jeśli będą zapinane byle jak i na zimową kurtkę. W naszych eksperymentach zimowa kurtka wprowadza nawet do 25 cm luzu na pasie bezpieczeństwa, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, jeśli dojdzie do zderzenia. Co zrobić, by zapinać je prawidłowo? Należy rozpiąć kurtkę i wyjąć ją spod pasa. Następnie zapiąć pas biodrowy poniżej kolców biodrowych, mocno go naciągając. Na koniec trzeba zadbać o ustawienie pasa barkowego na słupku i fotela tak, by pas bezpieczeństwa był z dala od skraju ramienia. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń.

Bezpieczeństwo na polskich drogach. Jak to wygląda w praktyce?

Niektóre dane są wręcz przerażające. Przykłady? 6% ankietowanych nie ma problemu z jazdą pod wpływem alkoholu. Może źle się wyraziłem. Nie dostrzega zagrożeń, które wynikają z takiej jazdy. Rozumiecie to? Przecież to jakieś nieporozumienie. Tyle się mówi o problemach, o tragediach spowodowanych przez pijanych kierowców, a tu nagle 6% respondentów ma sobie te informacje za nic. Jakby tego było mało, 10% osób, które wzięły udział w badaniu twierdzi, że jazda bez zapiętych pasów jest bezpieczna.

Na koniec garść statystyk Policji. W ubiegłym roku odnotowano 20936 wypadków. Niestety, 91% spowodowali kierowcy samochodów. Dlatego Volvo ostrzega, by nie bagatelizować tematu bezpieczeństwa na drogach. Tym bardziej, że wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeździ niebezpiecznie.

