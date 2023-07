Volvo stworzyło własną skórę. To świetna wiadomość!

Wszyscy lubimy innowacje, a jeszcze bardziej te, które przyczyniają się do ratowania życia. Volvo stworzyło własną skórę, która uratuje życie milionów zwierząt. O takie podejście do ekologii chodzi!

Lider w eko podejściu do produkcji aut

Szwedzka marka samochodów znana jest ze swojego ekologicznego podejścia. Jakiś czas temu koncern ogłosił, że od 2030 roku w ofercie znajdować się będą tylko i wyłącznie samochody o napędzie elektrycznym. Dlatego też nikogo nie powinno dziwić to, że Volvo stworzyło własną skórę, która zastąpi prawdziwą skórę umieszczaną na tapicerkach aut marki.

Przeczytaj także: Volvo EX90 – rewolucyjny krok w nową erę świata elektryków

Volvo stworzyło własną skórę i bijemy temu brawo, ponieważ marka nie tylko podkreśliła swoje podejście do ekologi, ale tym samym oszczędziła życie milinom zwierząt na całym świecie. Z tej okazji, 26 czerwca, w showroomie Volvo Car Warszawa przy ul. Marszałkowskiej 89 wystawione zostały dwie instalacje artystyczne wykonane przez Agatę Stanulę oraz Halinę Mrożek, które do stworzenia sztuki wykorzystały materiały wykorzystywane do produkcji eko-skóry Nordico.

Sztuka stworzona przez Agatę Stanulę oraz Halinę Mrożek, do której artystki wykorzystały materiały używane w produkcji eko-skóry. Fot. Volvo Sztuka stworzona przez Agatę Stanulę oraz Halinę Mrożek, do której artystki wykorzystały materiały używane w produkcji eko-skóry. Fot. Volvo

Volvo stworzyło własną skórę. Z czego jest Nordico?

Nordico to eko-skóra, która została stworzona z plastikowych butelek PET, materiałów pochodzenia biologicznego z ekologicznych upraw leśnych Szwecji i Finlandii, a także korków winiarskich pochodzących z recyklingu. W taką tapicerkę wyposażony został w pełni elektryczny SUV, Volvo EX30. Volvo stworzyło własną skórę, która w dotyku przypomina wysokiej jakości naturalny materiał.

Co więcej, Nordico zostawia aż o 74 proc. niższy ślad węglowy w porównaniu do naturalnych materiałów skórzanych. Sama waga jest mniejsza, co pozwala na obniżenie wagi auta od 3 do 6 kilogramów w zależności od modelu. Do wyprodukowania najnowszego modelu EX30 używa się materiałów z recyklingu: aż 25% aluminium, 17% stali i 17% tworzyw sztucznych każdego z tych aut pochodzi z odzysku.

Skóra Nordico została wykorzystana do stworzenia tapicerki w nowym modelu EX30. Fot. Volvo Skóra Nordico została wykorzystana do stworzenia tapicerki w nowym modelu EX30. Fot. Volvo Skóra Nordico została wykorzystana do stworzenia tapicerki w nowym modelu EX30. Fot. Volvo

Volvo jest bardzo ekologiczne, nie tylko w produkcji aut

Nikt tak jak szwedzka marka nie dba o ekologię. Volvo stworzyło własną skórę, ale w np. w Polsce kilkukrotnie przeprowadzono już wydarzenie “Wypożyczalni choinek Volvo”, które ocaliło tysiące drzew przed wycinką. Po okresie świątecznym wracały one w doniczkach do specjalnych upraw, a po każdej takiej akcji sadzono tysiące drzew, które miały pomóc w rewitalizacji zniszczonych lasów.

Skóra Nordico została wykorzystana do stworzenia tapicerki w nowym modelu EX30. Fot. Volvo

Wielu polskich dealerów Volvo podejmuje się innych inicjatyw, takich jak dawanie drugiego życia banerom reklamowym, z których wykonywane są torby czy posłania dla zwierząt i futrzastych podopiecznych miejskich schronisk. Marka Volvo robi wiele dla naszej planety i warto to docenić!

Źródło: opr. wł./Volvo