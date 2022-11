Volvo EX90 – rewolucyjny krok w nową erę świata elektryków

Największy elektryczny SUV marki Volvo EX90 w końcu ujrzał światło dzienne w pełnej okazałości. Ma ponad pięć metrów długości i naprawdę spory akumulator.

Volvo EX90 – nowy rozdział

Przed wami premiera nowego kolosa od Volvo. Marka konsekwentnie idzie w kierunku elektryfikacji i można nazwać ten model w pewnym stopniu następcą XC90 (produkowanego w drugiej generacji już od 2014 roku). Jest to przedsmak technologicznych zmian, gdyż producent zakłada możliwość pełnej autonomicznej jazdy. Ale obecnie to jedynie słowa. Co innego to, co już znamy.

Nowy model zaskakuje. Auto zbudowane zostało na nowej platformie SPA2. Do dyspozycji będzie miało w przyszłości dwie wersje napędowe. Jedna z nich z założenia ma pokonywać ponad 600 km według norm WLTP, a przy tym również posiadać akumulator o pojemności 111 kWh (107 kWh netto).

Ładowanie tak wielkiej baterii to nie problem. Maksymalna moc z jaką będziemy mieć możliwość ładowania to aż 250kW na prądzie DC. Pozwoli to w ciągu 30 minut naładować samochód z 10 do 80 procent.

Minimalizm w wyglądzie, maksymalne osiągi

Ten mierzący ponad pięć metrów długości kolos z wyglądu dość mocno przypomina Volvo XC90. Lekko smuklejsza linia i przeprojektowane światła bardziej pasują do elektrycznej wersji.

Wewnątrz panuje miła prostota połączona z nowoczesną technologią. Oczom ukazuje się ogromny ekran o przekątnej 14,5 cala, który zajmuje się obsługą każdej funkcji w aucie. Od asystentów poprzez Sklep Play. Wykonanie wnętrza też będzie na najwyższym poziomie. Materiały z jakiś skorzystano to m.in wełna czy inne, ciekawe tkaniny, a każdy z siedmiu pasażerów do dyspozycji będzie miał uchwyty na napoje czy gniazda USB-C.

A jeśli chodzi o przestrzeń, producent „daje” do naszej dyspozycji dwa bagażniki. Ten z przodu bardziej wygląda na schowek na przydatne rzeczy jak ładowarka, natomiast ten z tyłu pochwalić się może pojemnością 1915/665/310 litrów. Wszystko zależy od tego czy drugi bądź trzeci rząd siedzeń jest złożony.

A przy tym nowe Volvo EX90 to skarbnica wysokiej jakości technologii. Mam na myśli między innymi światła LED Matrix, asystenta jazdy Pilot Assist, czy najlepsze nagłośnienie Bowers & Wilkins. Co ciekawe, auto zostanie wyposażone w system połączony z laserem LIDAR znajdującym się na dachu czy aktywne kamery i systemy rozpoznające zmęczenie kierowcy.

Szybki w dalsze trasy?

Ten niespełna 3-tonowy kolos w obu wersjach będzie posiadał dwa niezależne silniki elektryczne. Po jednym na każdą oś, co da nam napęd na wszystkie koła. Mocniejsza wersja oferuje 503 KM i 910 Nm momentu obrotowego. Pozwoli to na przyspieszenie do 100 km/h w 4,9 sekundy, z kolei prędkość maksymalna wynosi 180 km/h, jak to już przyjęło się w nowych modelach marki Volvo. Muszę przyznać, że jak na auto o wadze 2 820 kilogramów to nie całkiem dobre wyniki, chociaż prawdę mówiąc, trochę to przerażające, że dobijamy w przypadku aut do wagi bliskiej trzech ton.

Auto produkowane będzie w USA oraz Chinach, a jego cena ma oscylować w okolicach 530 000 złotych za mocniejszą wersję.