Czy w Biedronce zwariowali? Warto udać się do tej popularnej sieci marketów, gdyż od poniedziałku, 09.01 do środy, będziecie mogli zdobyć za darmo kilka produktów.

Sprawa dotyczy produktów spożywczych. Zacznijmy od promocji w poniedziałek, 09.01 bieżącego roku. Jeśli udacie się do Biedronki i zrobicie zakupy za minimum 99 złotych, otrzymacie voucher na 1 kg cukru. W sumie, w obecnych czasach, wydanie stu złotych w sklepie spożywczym to bardzo proste zadanie. Smutne, ale niestety, prawdziwe. Tak czy inaczej, jeśli kupicie produkty za wspomniane 99 złotych, otrzymacie voucher o wartości 100% ceny rzeczywistej, którą należy zapłacić za 1 kg cukru. Mowa o takich produktach jak Sweet Family, Diamant, Królewski oraz Polski Cukier. Z vouchera należy skorzystać do 12.01.

W Biedronce zwariowali? Od 09.01 rozdają produkty za darmo!

W Biedronce zwariowali? Od 09.01 rozdają produkty za darmo!

Idźmy dalej. We wtorek, 10.01 na takich samych zasadach jak w przypadku poniedziałkowego cukru będziecie mogli “zdobyć” olej rzepakowy wyborny 1 litr. Voucher będziecie mogli wykorzystać do 13 stycznia bieżącego roku. Oczywiście, wymogiem jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

W środę będziecie mogli z kolei otrzymać przy zakupach za minimum 99 złotych ręczniki kuchenne Queen Strong. Chodzi o opakowanie z dwoma rolkami, a więc myślę, że warto “polować”. Przypominam, oferta będzie dostępna tylko 11.01 (środa) do wyczerpania zapasów. Voucher można wykorzystać z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka do 14 stycznia.

W Biedronce zwariowali? Od 09.01 rozdają produkty za darmo!

Promocyjna oferta w Biedronce 9-14.01 (od poniedziałku do soboty)

Jeśli planujecie zrobić zakupy spożywcze, warto zwrócić uwagę na masło. Nadchodzący tydzień oznacza promocję na ten produkt. Jeśli kupicie trzy masła Ekstra Mleczna Dolina, za każde z nich zapłacicie 5,49 zł. Oczywiście, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

Tanio “zdobędziecie” wafelek Price Polo XXL. Jeśli kupicie cztery sztuki, za każdy z nich zapłacicie niecałą złotówkę, a konkretnie 99 groszy. Można również zwrócić uwagę na kapsułki do prania Ariel All in 1 Pod, Color, bowiem za 31 kapsułek zapłacicie 34,99 zł. Ewentualnie można wybrać Ariel Pods+, jednak w tym przypadku za 34,99 zł kupicie 26 kapsułek.

W Biedronce zwariowali? Od 09.01 rozdają produkty za darmo!

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii biznes.