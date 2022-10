WhatsApp jest bezpieczniejszy niż iMessage? Mark Zuckerberg jest tego pewien

WhatsApp jest bezpieczniejszy niż komunikator iMessage, z którego mogą korzystać jedynie użytkownicy urządzeń Apple? Tak twierdzi nie tylko szefostwo firmy dostarczającej komunikatora, ale sam Mark Zuckerberg!

Meta i WhatsApp wbijają szpilkę Apple

Kwestia bezpieczeństwa w komunikatorach internetowych jest bardzo ważna. Deweloperzy starają się zapewnić jak największą prywatność swoim użytkownikom, jednak nie zawsze jest to możliwe. Największe problemy z tym w przeszłości miała Meta (wcześniej Facebook). Nie raz mówiło się o tym, że jej komunikatory zbierają dane na potęgę.

Meta i WhatsApp kwestionują bezpieczeństwo komunikatora Apple.

Teraz okazuje się, że WhatsApp jest bezpieczniejszy niż iMessage. Tak przynajmniej twierdzi szefostwo firmy tworzącej komunikator oraz sam Mark Zuckerberg. Postanowiono zapewnić użytkowników, kto posiada najlepszą i najbezpieczniejszą usługę przesyłania wiadomości.

Czy WhatsApp jest bezpieczniejszy niż iMessage? W teorii tak!

iMessage to komunikator, z którego mogą korzystać użytkownicy urządzeń Apple. Swego czasu mówiło się, że jest to najbezpieczniejszy komunikator, z którego korzysta tak szerokie grono osób. Dane mówiły, że iMessage nie pobiera od użytkowników nadmiernej ilości danych. W przeciwieństwie do komunikatorów Mety. WhatsApp i Messenger zawsze przechwytywał ogromną ilość danych, które z pozoru wydawały się bezużyteczne.

Teraz Mark Zuckerberg oraz Will Cathcart twierdzą, że WhatsApp jest bezpieczniejszy niż iMessage. Mówi o tym m.in. reklama umieszczona nad wejście do Pennsylvania Station. Widzimy na nim trzy dymki – zielony SMS/MMS z iPhone, niebieski iMessage oraz biały oznaczony jako Private Bubble. Ten ostatni odnosi się do WhatsApp, a pod spodem mam informację, że komunikator ten korzysta z szyfrowania end-to-end, zapewniając prywatność.

Największą przewagą WhatsAppa nad iMessage jest szyfrowanie end-to-end, które w przypadku komunikatora Apple działa jedynie w rozmowach pomiędzy urządzeniami tego producenta.

WhatsApp jest bezpieczniejszy od iMessage? Trzeba podkreślić, że Apple korzysta z pełnego szyfrowania tylko w momencie, kiedy w rozmowie udział biorą użytkownicy korzystający z urządzeń amerykańskiego giganta. Kiedy mówimy o kontakcie z telefonami z Androidem, iPhone powracają do nieszyfrowanych wiadomości. Taka polityka spotkała się z krytyką Apple ze strony Google, która nawoływała do zmiany przesyłania wiadomości RCS na iPhone, co wiąże się z pełnym szyfrowaniem.

